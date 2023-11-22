Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 22.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 22 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 ноября.
DeepState
Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия по всем направлениям фронта и откидывать врага, освобождая украинские территории. Так, по состоянию на 22.11.2023 Силы Обороны восстановили позиции в Серебрянском лесничестве на Сватовском направлении.
Враг в свою очередь восстановил позиции у Андреевки на Бахмутском направлении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на среду, 22 ноября, провели 33 боевых столкновения с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки и на юг до Петропавловки на Купянском направлении,
- Северска на Сватовском направлении,
- Клещеевки и на юг к Южному на Бахмутском направлении,
- Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского на Авдеевском направлении,
- Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,
- на запад к Старомайорскому на Бердянском направлении,
- Роботино и Каменского на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 22 ноября, продолжают операции на левом берегу Херсонской области и несколько продвинулись.
По данным российского военкора, ВСУ атаковали из Крынок (30 км северо-восточнее Херсонской области и 2 км от реки Днепр) и вошли в лесную зону вблизи поселения.
Также по данным российских источников, украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках, а также возле Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 22 ноября 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним вечернюю сводку по состоянию на 21 ноября.
За сутки произошло 33 боевых столкновения. Так, ВСУ отразили все атаки врага на таких направлениях передовой:
- на Купянском — три атаки в районах Синьковки и восточнее Петропавловки;
- на Лиманском — возле Северска Донецкой области;
- на Бахмутском — пять атак вблизи Клещеевки и восточнее Южного;
- на Авдеевском — восемь атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского;
- на Марьинском — 15 атак в районах Марьинки и Новомихайловки;
- на Шахтерском — западнее Старомайорского;
- на Запорожском – в районах Роботино и Каменского.
Напомним, что Вооруженные силы Украины преуспевают на левобережье Херсонщины. Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что это поможет продвинуться еще на одном важном направлении.
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