Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 22.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 22 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 ноября.

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DeepState

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия по всем направлениям фронта и откидывать врага, освобождая украинские территории. Так, по состоянию на 22.11.2023 Силы Обороны восстановили позиции в Серебрянском лесничестве на Сватовском направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Враг в свою очередь восстановил позиции у Андреевки на Бахмутском направлении.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на среду, 22 ноября, провели 33 боевых столкновения с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки и на юг до Петропавловки на Купянском направлении,

Северска на Сватовском направлении,

Клещеевки и на юг к Южному на Бахмутском направлении,

Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,

на запад к Старомайорскому на Бердянском направлении,

Роботино и Каменского на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 22 ноября, продолжают операции на левом берегу Херсонской области и несколько продвинулись.

По данным российского военкора, ВСУ атаковали из Крынок (30 км северо-восточнее Херсонской области и 2 км от реки Днепр) и вошли в лесную зону вблизи поселения.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Также по данным российских источников, украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках, а также возле Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 22 ноября 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним вечернюю сводку по состоянию на 21 ноября.

Военные ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 33 боевых столкновения. Так, ВСУ отразили все атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — три атаки в районах Синьковки и восточнее Петропавловки;

— три атаки в районах Синьковки и восточнее Петропавловки; на Лиманском — возле Северска Донецкой области;

— возле Северска Донецкой области; на Бахмутском — пять атак вблизи Клещеевки и восточнее Южного;

Украинские военные на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — восемь атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского;

— восемь атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского; на Марьинском — 15 атак в районах Марьинки и Новомихайловки;

— 15 атак в районах Марьинки и Новомихайловки; на Шахтерском — западнее Старомайорского;

— западнее Старомайорского; на Запорожском – в районах Роботино и Каменского.

Военные ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Вооруженные силы Украины преуспевают на левобережье Херсонщины. Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что это поможет продвинуться еще на одном важном направлении.