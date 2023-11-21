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Шанс вийти до Криму — Дикий оцінив бойові дії на лівобережжі Херсонщини

21 листопада 2023 06:08
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Шанс вийти до Криму — Дикий оцінив бойові дії на лівобережжі Херсонщини
Українські захисники на фронті. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Збройні сили України мають успіхи на лівобережжі Херсонщини. Саме це дозволить скоріше просуватись у бік окупованого Криму.

Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Еспресо.

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За його словами, наразі усі найбільші сподівання стосуються лівобережжя Херсонщини. Зокрема, там, де вже відбувся наш плацдарм.

"Саме на цій ділянці фронту від тривалих рейдових дій вдалось перейти до закріплення і навіть перекидання туди важкої техніки. Фактично, бойові дії на цьому напрямку вирішують, що стане підсумком нашого контрнаступу, який розпочався влітку", — пояснив Дикий.

На його переконання, успішні дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини дозволять вийти нашій армії до Криму.

"Плацдарм на лівобережжі Херсонщини вже відбувся. Скинути наших захисників назад у Дніпро окупантам вже не вдасться. Наступне завдання складніше. Зокрема, розширити цей плацдарм, прорвати оборону росіян та вийти на оперативний простір. Такий шанс у нас є, однак немає жодних гарантій нашого успіху. ", — каже він.

Нагадаємо, очільник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що ЗСУ застали окупантів зненацька на лівобережжі Херсонщини, коли знайшли їх слабину. Тому є два сценарії розвитку подій, як діятиме ворог.

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