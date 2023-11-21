Шанс выйти в Крым — Дикий оценил боевые действия на левобережье Херсона

Украинские защитники на фронте. Фото: Генштаб

Вооруженные силы Украины преуспевают на левобережье Херсонщины. Именно это позволит скорее продвигаться в сторону оккупированного Крыма.

Такое мнение высказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Эспрессо".

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По его словам, все наибольшие надежды касаются левобережья Херсонщины. В частности, там, где уже прошел наш плацдарм.

"Именно на этом участке фронта от длительных рейдовых действий удалось перейти к закреплению и даже опрокидыванию туда тяжелой техники. Фактически, боевые действия на этом направлении решают, что станет итогом нашего контрнаступления, которое началось летом", — пояснил Дикий.

По его убеждению, успешные действия ВСУ на левобережье Херсона позволят выйти нашей армии в Крым.

"Плацдарм на левобережье Херсонщины уже состоялся. Сбросить наших защитников обратно в Днепр оккупантам уже не удастся. Следующая задача посложнее. В частности, расширить этот плацдарм, прорвать оборону россиян и выйти на оперативное пространство. Такой шанс у нас есть, однако нет никаких гарантий нашего успеха", — говорит он.

Напомним, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что ВСУ застали оккупантов врасплох на левобережье Херсонщины , когда нашли их слабину. Поэтому есть два сценария развития событий, как будет действовать враг.