Аналітик назвав два сценарії розвитку подій на лівобережжі Херсонщини

Український військовий на тлі танка, що стріляє по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Очільник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що ЗСУ застали окупантів зненацька на лівобережжі Херсонщини, коли знайшли їх слабину. Тому є два сценарії розвитку подій, як діятиме ворог.

Про це Олександр Мусієнко розповів в інтерв'ю Фактам.

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Яке в окупантів слабке місце

Мусієнко відповів ствердно на запитання, чи є лівий берег Херсонщини слабким місцем окупантів. За його словами, ворог має прогалини в обороні.

"Тут пішла стабілізація ситуації плацдарму. Вони ж навіть не замінували узбережжя. Не вся ділянка лівобережжя виявилася замінованою, наприклад, як на Мелітопольському напрямку, де так щільно, що вони самі переходять в контратаки, коли не використовують важку техніку. На Мелітопольському напрямку вони використовують живу силу, тому що самі вже стільки мін накидали, що не знають, де вони лежать", — зазначив фахівець.

В чому майстерність ЗСУ в ході операції

Він вважає, що в хід пішов ефект раптовості, а українські військові сповна скористалися слабкою обороною російських сил. До того ж окупанти навіть не підозрювали, що ці дії переростуть в якусь операцію.

"Ви ж розумієте, що була невелика кількість людей, кількасот на початках, два-три батальйони діяло, і вони почали витісняти ворога. Водночас почали працювати наша артилерія, яка використовує ефект висот з правобережжя, контрбатарейна боротьба, західні системи дають можливість пригнічувати вогневі точки ворога. Російські війська сподівалися, що поставлять маячки по дереву і знатимуть, де є можливі висадки, і будуть бити артилерією. Коли подавили артилерійські точки, то стало важко боронитися там. Зайшли наші сили, почали розширювати цей плацдарм, витісняти ворога, в них пішла дезорганізація, порушилася координація управління", — розповів експерт.

Які є два сценарії подій на лівобережжі Херсонщини

Мусієнко наголосив, що наразі розглядають два сценарії подій на лівому березі Херсонської області. За першим розвитком подій ворог може спробувати наступати — "в лобові атаки на наші позиції". Однак їх одразу відкине українська артилерія касетними снарядами. Тому наступний сценарій — відхід на інші позиції.

"Якщо вони не зможуть просунутися зараз, то, я думаю, будуть відходити. Це один зі сценаріїв, який буде. Вони відійдуть на інші рубежі, але всі не підуть на Авдіївський напрямок. Поки не припинилися атаки, то не можна сказати, що цей контрнаступ закінчився", — додав Мусієнко.

Нагадаємо, що на думку ГУР, ворог робитиме спроби перегрупувати війська на окупованому лівому березі Херсонської області. Відомо, на що так гостро реагує ворог — на ЗСУ.