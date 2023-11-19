Аналитик назвал два сценария развития событий на левобережье Херсонской области

Украинский военный на фоне стреляющего танка по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что ВСУ застали оккупантов врасплох на левобережье Херсонщины, когда нашли их слабину. Поэтому есть два сценария развития событий, как будет действовать враг.

Об этом Александр Мусиенко рассказал в интервью Фактам.

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Какое у оккупантов слабое место

Мусиенко ответил утвердительно на вопрос, есть ли левый берег Херсонщины слабым местом оккупантов. По его словам, у врага есть пробелы в обороне.

"Тут пошла стабилизация ситуации плацдарма. Они даже не заминировали побережье. Не весь участок левобережья оказался заминированным, например, как на Мелитопольском направлении, где так плотно, что они сами переходят в контратаки, когда не используют тяжелую технику. На Мелитопольском направлении они используют живую силу, потому что сами уже столько мин набрасывали, что не знают, где они лежат", — отметил специалист.

В чем мастерство ВСУ в ходе операции

Он считает, что в ход последовал эффект внезапности, а украинские военные в полной мере воспользовались слабой обороной российских сил. К тому же оккупанты даже не подозревали, что эти действия перерастут в какую-то операцию.

"Вы же понимаете, что было небольшое количество людей, несколько сотен в начале, два-три батальона действовало, и они начали вытеснять врага. В то же время начали работать наша артиллерия, использующая эффект высот с правобережья, контрбатарейная борьба, западные системы дают возможность подавлять огневые точки. Российские войска надеялись, что поставят маячки по дереву и будут знать, где есть возможные высадки, и будут бить артиллерией. Когда подавили артиллерийские точки, стало трудно защищаться там. Зашли наши силы, начали расширять этот плацдарм, вытеснять врага, в них ушла дезорганизация, нарушилась координация управления", — рассказал эксперт.

Какие два сценария событий на левобережье Херсонщины

Мусиенко подчеркнул, что рассматривают два сценария событий на левом берегу Херсонской области. По первому развитию событий враг может попытаться наступать — "в лобовые атаки на наши позиции". Однако их сразу отвергнет украинская артиллерия кассетными снарядами. Поэтому следующий сценарий — отход на другие позиции.

"Если они не смогут продвинуться сейчас, то, я думаю, будут отходить. Это один из сценариев, который будет. Они отойдут на другие рубежи, но все не пойдут на Авдеевское направление. Пока не прекратились атаки, нельзя сказать, что это контрнаступление закончилось", — добавил Мусиенко.

Напомним, что, по мнению ГУР, враг будет предпринимать попытки перегруппировать войска на оккупированном левом берегу Херсонской области. Известно, на что так остро реагирует враг — на ВСУ.