Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 23.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 23 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 23 листопада.

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DeepState

Українські військові продовжують протистояти ворогу та вести контрнаступальні дії на всіх напрямках фронту. Так, станом на 23.11.2023 тривають бойові дії в районі Першотравневого на Куп'янському напрямку. ЗСУ також відбили атаки росіян біля Синьківки. Однак окупанти продовжують тиснути в лісі південніше Лимана Першого, де мають незначні успіхи.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку триває атака ворога на Кліщіївку та Андріївку, біля останньої ворог трохи просунувся.

Також російські сили тиснуть на Степове на Авдіївському напрямку, де продовжують лізти на АКХЗ, промку та СТ "Виноградники". Ворог провів безуспішні атаки біля Опитного та Водяного.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на четвер, 23 листопада, провели 58 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки, північно-східних Петропавлівки та Іванівки на Куп'янському напрямку;

на південь до Новобахмутівки, на північ до Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського на Авдіївському напрямку;

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку;

на захід до Старомайорського на Бердянському напрямку;

Роботиного на Запорізькому напрямку.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 23 листопада, зберігають позиції на лівобережжі Херсонській області та здійснили низку атак в цьому районі.

За даними російських військкорів, українські сили зберігають присутність в Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від р. Дніпро). Також вони стверджують, що ЗСУ утримують позиції та атакують поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро), Піщанівки (13 км на схід від Херсона та 3 км від р. Дніпро), Підстепного (17 км на схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро), Антонівського шосе та залізничного мосту.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 23 листопада 2023 року.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу відбулось 74 бойові зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках:

на Куп’янському — 12 атак в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки;

— 12 атак в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки; на Авдіївському — 30 атак східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського;

— 30 атак східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського; на Мар’їнському — 18 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки;

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Шахтарському — біля Старомайорського;

— біля Старомайорського; на Запорізькому — чотири атаки в районі Роботиного.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", — додали в Генштабі.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують наступальні операції на сході та півдні України, попри погану погоду. При цьому у росіян викликає паніку присутність українських військ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.