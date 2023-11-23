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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

23 ноября 2023 07:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 23.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 23 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 23 ноября.

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DeepState

Украинские военные продолжают противостоять врагу и вести контрнаступательные действия по всем направлениям фронта. Так, по состоянию на 23.11.2023 продолжаются боевые действия в районе Первомайского на Купянском направлении. ВСУ также отразили атаки россиян возле Синьковки. Однако оккупанты продолжают давить в лесу южнее Лимана Первого, где имеют незначительные успехи.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении идет атака врага на Клещиевку и Андреевку, возле последней враг немного продвинулся.

Также российские силы давят на Степное на Авдеевском направлении, где продолжают лезть на АКХЗ, промку и СТ "Виноградники". Враг провел безуспешные атаки возле Опытного и Водяного.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на четверг, 23 ноября, провели 58 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

  • Синьковки, северо-восточные Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении;
  • на юг до Новобахмутовки, на север к Ласточкиному, Авдеевке и Первомайскому на Авдеевском направлении;
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;
  • на запад к Старомайорскому на Бердянском направлении;
  • Работино на Запорожском направлении.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 23 ноября, сохраняют позиции на левобережье Херсонской области и осуществили ряд атак в этом районе.

По данным российских военкоров, украинские силы сохраняют присутствие в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от р. Днепр). Также они утверждают, что ВСУ удерживают позиции и атакуют вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от р. Днепр), Песчановки (13 км восточнее Херсона и 3 км от р. Днепр), Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от р. Днепр), Антоновского шоссе и железнодорожного моста.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW
Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 23 ноября 2023 года.

Украинские военные на передовой
Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 74 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

  • на Купянском — 12 атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки;
  • на Авдеевском — 30 атак восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского;
  • на Марьинском — 18 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки;
Украинские военные на передовой
Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Шахтерском — возле Старомайорского;
  • на Запорожском — четыре атаки в районе Работино.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные на передовой
Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что ВСУ продолжают наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на плохую погоду. При этом у россиян вызывает панику присутствие украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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