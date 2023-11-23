Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 23.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 23 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 23 ноября.

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DeepState

Украинские военные продолжают противостоять врагу и вести контрнаступательные действия по всем направлениям фронта. Так, по состоянию на 23.11.2023 продолжаются боевые действия в районе Первомайского на Купянском направлении. ВСУ также отразили атаки россиян возле Синьковки. Однако оккупанты продолжают давить в лесу южнее Лимана Первого, где имеют незначительные успехи.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении идет атака врага на Клещиевку и Андреевку, возле последней враг немного продвинулся.

Также российские силы давят на Степное на Авдеевском направлении, где продолжают лезть на АКХЗ, промку и СТ "Виноградники". Враг провел безуспешные атаки возле Опытного и Водяного.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на четверг, 23 ноября, провели 58 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки, северо-восточные Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении;

на юг до Новобахмутовки, на север к Ласточкиному, Авдеевке и Первомайскому на Авдеевском направлении;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;

на запад к Старомайорскому на Бердянском направлении;

Работино на Запорожском направлении.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 23 ноября, сохраняют позиции на левобережье Херсонской области и осуществили ряд атак в этом районе.

По данным российских военкоров, украинские силы сохраняют присутствие в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от р. Днепр). Также они утверждают, что ВСУ удерживают позиции и атакуют вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от р. Днепр), Песчановки (13 км восточнее Херсона и 3 км от р. Днепр), Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от р. Днепр), Антоновского шоссе и железнодорожного моста.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 23 ноября 2023 года.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 74 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

на Купянском — 12 атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки;

— 12 атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки; на Авдеевском — 30 атак восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского;

— 30 атак восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского; на Марьинском — 18 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки;

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Шахтерском — возле Старомайорского;

— возле Старомайорского; на Запорожском — четыре атаки в районе Работино.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что ВСУ продолжают наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на плохую погоду. При этом у россиян вызывает панику присутствие украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.