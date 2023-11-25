Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 24.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 25 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 25 листопада.

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DeepState

Станом на 25.11.2023 немає актуальної інформації щодо ситуації на фронті від DeepState. Ми одразу повідомимо вам оновлену ситуацію, а поки нагадаємо, що відбувалося станом на 24 листопада:

На Бахмутському напрямку триває атака ворога на Кліщіївку та Андріївку, біля останньої ворог трохи просунувся.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Також російські сили тиснуть на Степове на Авдіївському напрямку, де продовжують лізти на АКХЗ, промку та СТ "Виноградники". Ворог провів безуспішні атаки біля Опитного та Водяного.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські війська ведуть бойові зіткнення із російськими окупантами на таких напрямках:

Лиманському

Бахмутському

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївському

Шахтерському

Херсонському.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Окупаційні війська 22 листопада розпочали новий наступ на Авдіївку, хоча, ймовірно, з більш слабкими механізованими можливостями, ніж у попередніх хвилях наступу, які відбулися в жовтні.

Командувач Таврійської групи військ України бригадний генерал Олександр Тарнавський 23 листопада повідомив, що російські війська розпочали "третю хвилю" наступу в рамках наступальної операції Росії на Авдіївському напрямку, а офіційний представник Таврійської групи військ полковник Олександр Штупун заявив, що "це "Третя хвиля" почалася 22 листопада.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

"Штупун повідомив про збільшення на 25–30 відсотків кількості російських наземних атак біля Авдіївки 22 листопада і заявив, що під час атак українські сили відбили кілька російських колон загальною чисельністю близько дюжини бронетехніки. Український генеральний штаб повідомив, що 23 та 24 листопада українські війська відбили не менше 50 атак російських військ на авдіївському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 листопада 2023 року

Станом на зараз немає оновленої інформації щодо ситуації на фронті, ми одразу вам повідомимо актуальні події, а поки нагадаємо, що відбувалося станом на 24 листопада.

Протягом доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — зазначили в Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Синьківки, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області.

Нагадаємо, вибухи, 25 листопада, пролунали в Києві. Декілька нових груп ударних безпілотників типу "Шахед" рухаються у бік столиці.