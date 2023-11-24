Втрати росіян станом на 24 листопада — статистика Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Alina Smutko

За минулу добу кількість окупантів в російській армії зменшилася ще на 1 100 осіб. До того ж ворог втрачає важливу техніку для ведення війну.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 24 листопада

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники втратили на війні 322 900 солдатів. За минулу добу окупанти залишилися без 32 бойових броньованих машин, 31 артилерійських систем, двох РСЗВ, чотирьох ППО та одного безпілотника.

Загальні бойові втрати росіян від початку війни такі:

особового складу — близько 322 900 (+1 100) осіб;

танків — 5 496 (+30) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 256 (+32) одиниць;

артилерійських систем — 7 833 (+31) одиниці;

РСЗВ — 904 (+2) одиниці;

засобів ППО — 595 (+4) одиниць;

літаків — 323 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 800 (+1) одиниць;

крилатих ракет — 1 564 (+0) одиниці;

кораблів /катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 230 (+32) одиниць;

спеціальної техніки — 1 108 (+1) одиниць.

Орієнтовні втрати противника на 24 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували російського воєнного кореспондента, який знімав сюжети про окупацію Київської області. На момент отримання смертельного поранення він перебував на окупованій території Запорізької області.

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