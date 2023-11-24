Потери россиян по состоянию на 24 ноября — статистика Генштаба
За минувшие сутки количество оккупантов в российской армии уменьшилось еще на 1 100 человек. К тому же враг теряет важную технику для ведения войны.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов на 24 ноября
С начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики потеряли на войне 322 900 солдат. За минувшие сутки оккупанты остались без 32 боевых бронированных машин, 31 артиллерийских систем, двух РСЗО, четырех ПВО и одного беспилотника.
Общие боевые потери россиян с начала войны такие:
- личного состава — около 322 900 (+1 100) человек;
- танков — 5 496 (+30) единиц;
- боевых бронированных машин — 10 256 (+32) единиц;
- артиллерийских систем — 7 833 (+31) единицы;
- РСЗО — 904 (+2) единицы;
- средств ПВО — 595 (+4) единиц;
- самолетов — 323 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 800 (+1) единиц;
- крылатых ракет — 1 564 (+0) единицы;
- кораблей /катеров — 22 (+0) единицы;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 230 (+32) единиц;
- специальной техники — 1108 (+1) единиц.
Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского военного корреспондента, снимавшего сюжеты об оккупации Киевской области. В момент получения смертельного ранения он находился на оккупированной территории Запорожской области.
Также мы писали, что в Авдеевке украинские бойцы продолжают сдерживать наступление врага. При этом жить в Авдеевке сегодня невозможно. Город уничтожен более чем на 50%.
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