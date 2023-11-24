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Потери россиян по состоянию на 24 ноября — статистика Генштаба

24 ноября 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери россиян по состоянию на 24 ноября — статистика Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Alina Smutko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За минувшие сутки количество оккупантов в российской армии уменьшилось еще на 1 100 человек. К тому же враг теряет важную технику для ведения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 24 ноября

С начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики потеряли на войне 322 900 солдат. За минувшие сутки оккупанты остались без 32 боевых бронированных машин, 31 артиллерийских систем, двух РСЗО, четырех ПВО и одного беспилотника.

Общие боевые потери россиян с начала войны такие:

  • личного состава — около 322 900 (+1 100) человек;
  • танков — 5 496 (+30) единиц;
  • боевых бронированных машин — 10 256 (+32) единиц;
  • артиллерийских систем — 7 833 (+31) единицы;
  • РСЗО — 904 (+2) единицы;
  • средств ПВО — 595 (+4) единиц;
  • самолетов — 323 (+0) единицы;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 800 (+1) единиц;
  • крылатых ракет — 1 564 (+0) единицы;
  • кораблей /катеров — 22 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 230 (+32) единиц;
  • специальной техники — 1108 (+1) единиц.
Ориентировочные потери противника на 24 ноября
Ориентировочные потери противника на 24 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского военного корреспондента, снимавшего сюжеты об оккупации Киевской области. В момент получения смертельного ранения он находился на оккупированной территории Запорожской области.

Также мы писали, что в Авдеевке украинские бойцы продолжают сдерживать наступление врага. При этом жить в Авдеевке сегодня невозможно. Город уничтожен более чем на 50%.

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