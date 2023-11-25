Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 24.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 25 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 25 ноября.

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DeepState

По состоянию на 25.11.2023, нет актуальной информации о ситуации на фронте от DeepState. Мы сразу сообщим вам обновленную ситуацию, а пока напомним, что происходило по состоянию на 24 ноября:

На Бахмутском направлении идет атака врага на Клещиевку и Андреевку, возле последней враг немного продвинулся.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Также российские силы давят на Степное на Авдеевском направлении, где продолжают лезть на АКХЗ, промку и СТ "Виноградники". Враг провел безуспешные атаки у Опросного и Водяного.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские войска ведут боевые столкновения с российскими оккупантами по следующим направлениям:

Лиманском

Бахмутском

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевском

Шахтерском

Херсонском.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Оккупационные войска 22 ноября начали новое наступление на Авдеевку, хотя, вероятно, с более слабыми механизированными возможностями, чем в предыдущих волнах наступления, состоявшихся в октябре.

Командующий Таврической группой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский 23 ноября сообщил, что российские войска начали "третью волну" наступления в рамках наступательной операции России на Авдеевском направлении, а официальный представитель Таврической группы войск полковник Александр Штупун заявил, что "это "Третья волна" началась 22 ноября.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

"Штупун сообщил об увеличении на 25–30 процентов количества российских наземных атак возле Авдеевки 22 ноября и заявил, что во время атак украинские силы отразили несколько российских колонн общей численностью около дюжины бронетехники. Украинский генеральный штаб сообщил, что 23 и 24 ноября украинские войска отбили не менее 50 атак российских войск на авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 ноября 2023 года

Сейчас нет обновленной информации о ситуации на фронте, мы сразу вам сообщим актуальные события, а пока напомним, что происходило по состоянию на 24 ноября.

В течение суток произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 2 ракетных и 42 авиационных удара, совершил более 53 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 11 атак.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Марьинском направлении украинские воины отразили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

Напомним, взрывы 25 ноября прогремели в Киеве. Несколько новых групп ударных беспилотников типа "Шахед" двигаются в сторону столицы.