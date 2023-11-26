Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 26.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 26 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 26 листопада.

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DeepState

Українські військові продовжують відбивати атаки ворога та вести контрнаступальні дії. Так, станом на 26.11.2023 ворог наступає біля Лиману Першого та Синьківки на Сватівському напрямку. Тривають бої. Окупантам також вдалося відновити втрачені позиції біля Іванівки.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії на околицях Хромового та по трасі з Бахмута на Іванівське, а також біля Кліщіївки та Андріївки.

Ворог штурмує південніше Новокалинового на Авдіївському напрямку, має частковий успіх. Така ж ситуація південніше фільтрувальної станції та на промці на півдні Авдіївки. Ворог продовжує штурми північніше Водяного та безуспішно суне в Первомайське зі сторони Пісків.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 16 листопада, немає актуальних карт Liveuamap. Ми одразу дамо інформацію як тільки вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події за 25 листопада.

Так, ЗСУ провели 58 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки, північно-східних Петропавлівки та Іванівки на Куп'янському напрямку;

на південь до Новобахмутівки, на північ до Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського на Авдіївському напрямку;

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку;

на захід до Старомайорського на Бердянському напрямку;

Роботиного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на неділю, 26 листопада, продовжують наступати на Бахмутському напрямку. За даними Генштабу, ЗСУ продовжували штурмові дії на південь від Бахмута.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські бійці продовжують наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські війська продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області. За даними російських джерел, українські сили утримують позиції в Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро), а також мають незначні просування.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 26 листопада 2023 року.

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за допомогою авіації завдали 11 ударів по російських окупантах. За добу також сталось 58 бойових зіткнень. Зокрема, ЗСУ відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — чотири атаки в районах Синьківки та Іванівки Харківської області;

— чотири атаки в районах Синьківки та Іванівки Харківської області; на Бахмутському — десять атак поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Український військовий цілиться в ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 23 атаки біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області;

— 23 атаки біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області; на Мар’їнському — дев'ять атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

— дев'ять атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському — південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області;

— південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області; на Запорізькому — вісім атак в районі Роботиного Запорізької області.

Українські бійці на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вміло та професійно штурмували ворожі позиції на Сватівському напрямку. Нашим бійцям вдалося просунутися вперед та зайняти передові позиції.