Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 26.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 26 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 26 ноября.

Читайте также:

DeepState

Украинские военные продолжают отражать атаки врага и вести контрнаступательные действия. Так, по состоянию на 26.11.2023 враг наступает у Лимана Первого и Синьковки на Сватовском направлении. Продолжаются бои. Оккупантам также удалось восстановить утраченные позиции у Ивановки.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в окрестностях Хромового и по трассе из Бахмута на Ивановское, а также возле Клещеевки и Андреевки.

Враг штурмует южнее Новокалинового на Авдеевском направлении, имеет частичный успех. Такая же ситуация южнее фильтровальной станции и на промке на юге Авдеевки. Враг продолжает штурмы севернее Водяного и безуспешно сунет в Первомайское со стороны Песков.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 16 ноября, нет актуальных карт Liveuamap. Мы сразу дадим информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события за 25 ноября.

Так, ВСУ провели 58 боевых столкновений с российскими оккупантами поблизости:

Синьковки, северо-восточные Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении;

на юг до Новобахмутовки, на север к Ласточкиному, Авдеевке и Первомайскому на Авдеевском направлении;

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;

на запад к Старомайорскому на Бердянском направлении;

Работино на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на воскресенье, 26 ноября, продолжают наступать на Бахмутском направлении. По данным Генштаба, ВСУ продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские бойцы продолжают наступательные действия на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области. По данным российских источников, украинские силы удерживают позиции в Крынках (30 км северо-восточнее Херсона и 3 км от реки Днепр), а также имеют незначительные продвижения.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 26 ноября 2023 года.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны с помощью авиации нанесли 11 ударов по российским оккупантам. За сутки также произошло 58 боевых столкновений. В частности, ВСУ отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — четыре атаки в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области;

— четыре атаки в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области; на Бахмутском — десять атак вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

Украинский военный целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 23 атаки возле Степового, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области;

— 23 атаки возле Степового, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области; на Марьинском — девять атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— девять атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Шахтерском — южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области;

— южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области; на Запорожском — восемь атак в районе Роботино Запорожской области.

Украинские бойцы на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" умело и профессионально штурмовали вражеские позиции на Сватовском направлении. Нашим бойцам удалось продвинуться вперед и занять передовые позиции.