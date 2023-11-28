Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 28.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 28 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 28 листопада.

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DeepState

Станом на 28 листопада тривають бої на таких напярмках:

Сіверського та Білгородському

біля Лиману на Сватівському

північніше Курдюмівки на Бахмутівському

південніше Новокалиновогого на Авдіївському

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бердянському

Запорізькому

Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

За минулу добу українські військові провели 79 бойові зіткнення на таких напярмках:

Слобожанському

Куп'янському

Лиманському

Карта бойових дій Лиманському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Бахмутському

Адіївському

Мар'їнському

Запорізькому

Шахтерському

Херсонському.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Незважаючи на складні погодні умови, російські окупанти та українські сили продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільніше через сніг та погану видимість.

"Російські міліблогери зазначили, що сильний снігопад і вітер погіршили видимість та ускладнили повітряну розвідку та артилерійську корекцію на Херсонському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Складні зимові умови змусять обидві сторони більшою мірою покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти без можливостей повітряної розвідки та коригування артилерії.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 листопада 2023 року

Станом на зараз немає актуального звіту Генштабу ЗСУ. Ми одразу оновимо інформацію, а поки нагадаємо, що відбувалося 27 листопада.

На Авдіївському напрямку ворог намагався наступати східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Там українські військові відбили 30 атак.

Українські військові на фронті. Фото: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

На Мар’їнському напрямку армія РФ вела безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, використовуючи авіацію. Там Сили оборони відбили сім атак.

На Бахмутському напрямку українські бійці відбили 10 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області.

"Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

Українські військові на фронті. Фото: 56 ОМПБр

На Мелітопольському напрямку українські захисники продовжують наступати, завдаючи окупантам втрат в живій силі та техніці.

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують утримувати зайняті позиції на лівому березі Дніпра, проводячи контрбатарейну боротьбу.

Нагадаємо, вибухи 28 листопада пролунали на Хмельниччині. Ворог атакував область безпілотниками.