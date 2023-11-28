Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 28.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 ноября.
DeepState
По состоянию на 28 ноября продолжаются бои на следующих направлениях:
- Северского и Белгородского
- возле Лимана на Сватовском
- севернее Курдюмовки на Бахмутовском
- южнее Новокалинового на Авдеевском
- Бердянском
- Запорожском
- Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
За минувшие сутки украинские военные провели 79 боевых столкновений на следующих направлениях:
- Слобожанском
- Купянском
- Лиманском
- Бахмутском
- Адиевском
- Марьинском
- Запорожском
- Шахтерском
- Херсонском.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Несмотря на сложные погодные условия, российские оккупанты и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько медленнее из-за снега и плохой видимости.
"Российские миллиггеры отметили, что сильный снегопад и ветер ухудшили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении ", — говорится в сообщении.
Сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки под руководством пехоты без возможностей воздушной разведки и корректировки артиллерии.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 ноября 2023 года
На сегодняшний день нет актуального отчета Генштаба ВСУ. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним, что происходило 27 ноября.
На Авдеевском направлении враг пытался наступать восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Там украинские военные отразили 30 атак.
На Марьинском направлении армия РФ вела безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, используя авиацию. Там Силы обороны отразили семь атак.
На Бахмутском направлении украинские бойцы отбили 10 атак врага возле Богдановки, Клищиевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области.
"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.
На Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступать, нанося оккупантам потери в живой силе и технике.
В Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать занятые позиции на левом берегу Днепра, проводя контрбатарейную борьбу.
Напомним, взрывы 28 ноября прогремели на Хмельнитчине Враг атаковал область беспилотниками.
Читайте Новини.LIVE!