Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 28.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 ноября.

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DeepState

По состоянию на 28 ноября продолжаются бои на следующих направлениях:

Северского и Белгородского

возле Лимана на Сватовском

севернее Курдюмовки на Бахмутовском

южнее Новокалинового на Авдеевском

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бердянском

Запорожском

Таврическом.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

За минувшие сутки украинские военные провели 79 боевых столкновений на следующих направлениях:

Слобожанском

Купянском

Лиманском

Карта боевых действий в Лиманском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Бахмутском

Адиевском

Марьинском

Запорожском

Шахтерском

Херсонском.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Несмотря на сложные погодные условия, российские оккупанты и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько медленнее из-за снега и плохой видимости.

"Российские миллиггеры отметили, что сильный снегопад и ветер ухудшили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении ", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки под руководством пехоты без возможностей воздушной разведки и корректировки артиллерии.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 ноября 2023 года

На сегодняшний день нет актуального отчета Генштаба ВСУ. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним, что происходило 27 ноября.

На Авдеевском направлении враг пытался наступать восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Там украинские военные отразили 30 атак.

Украинские военные на фронте. Фото: 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша

На Марьинском направлении армия РФ вела безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, используя авиацию. Там Силы обороны отразили семь атак.

На Бахмутском направлении украинские бойцы отбили 10 атак врага возле Богдановки, Клищиевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Украинские военные на фронте. Фото: 56 ОМПБр

На Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступать, нанося оккупантам потери в живой силе и технике.

В Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать занятые позиции на левом берегу Днепра, проводя контрбатарейную борьбу.

Напомним, взрывы 28 ноября прогремели на Хмельнитчине Враг атаковал область беспилотниками.