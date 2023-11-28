Росіяни атакували безпілотниками Хмельниччину — працює ППО
Вибухи 28 листопада пролунали на Хмельниччині. Ворог атакував область безпілотниками.
Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Вибухи у Хмельницькій області 28 листопада
Під ранок 28 листопада ворог атакував Хмельниччину безпілотниками.
"Увага! Ворожі ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини! Перейдіть в укриття!", - спочатку заявили представники влади.
Підтвердив роботу ППО і Сергій Тюрін.
"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!", — написав він.
Нагадаємо, повітряна тривога в Україні 28 листопада триває в західних регіонах. Під ворожою загрозою опинилися Тернопільська та Хмельницька області. Група "Шахедів" з Вінниччини рухається у напрямку Хмельницької області.
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