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Росіяни атакували безпілотниками Хмельниччину — працює ППО

28 листопада 2023 06:08
оновлено: 06:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Росіяни атакували безпілотниками Хмельниччину — працює ППО
Атака на Хмельницьку область 28 листопада. Фото: pravda.com.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вибухи 28 листопада пролунали на Хмельниччині. Ворог атакував область безпілотниками.

Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. 

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Під ранок 28 листопада ворог атакував Хмельниччину безпілотниками.

"Увага! Ворожі ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини! Перейдіть в укриття!", - спочатку заявили представники влади. 

На Хмельниччині працює ППО. Фото: скриншот

Підтвердив роботу ППО і Сергій Тюрін. 

"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!", — написав він.

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні 28 листопада триває в західних регіонах. Під ворожою загрозою опинилися Тернопільська та Хмельницька області. Група "Шахедів" з Вінниччини рухається у напрямку Хмельницької області.

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