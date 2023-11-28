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Россияне атаковали беспилотниками Хмельнитчину — работает ПВО

28 ноября 2023 06:08
обновлено: 06:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Россияне атаковали беспилотниками Хмельнитчину — работает ПВО
Атака на Хмельницкую область 28 ноября. Фото: pravda.com.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Взрывы 28 ноября раздались в Хмельницкой области. Враг атаковал область беспилотниками.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Под утро 28 ноября враг атаковал Хмельнитчину беспилотниками.

"Внимание! Вражеские ударные БпЛА приближаются к Хмельнитчине! Перейдите в укрытие! ", — поначалу заявили представители власти.

В Хмельницкой области работает ПВО. Фото: скриншот

Подтвердил работу ПВО и Сергей Тюрин.

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях! ", — написал он.

Напомним, воздушная тревога в Украине 28 ноября продолжается в западных регионах. Под враждебной угрозой оказались Тернопольская и Хмельницкая области. Группа "Шахедов" из Винницкой области двигается в направлении Хмельницкой области.

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