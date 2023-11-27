У Херсоні пролунали вибухи
27 листопада 2023 21:17
Ракети в небі. Фото: SPUTNIK
Сьогодні ввечері, 27 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі там не оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Інформація про вибухи з'явилася о 21:11.
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранено місцеву мешканку.
Також ми писали, що російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Сьогодні, 27 листопада, через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.
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