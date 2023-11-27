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У Херсоні пролунали вибухи

27 листопада 2023 21:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсоні пролунали вибухи
Ракети в небі. Фото: SPUTNIK
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 27 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі там не оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Херсоні

Інформація про вибухи з'явилася о 21:11.

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранено місцеву мешканку.

Також ми писали, що російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Сьогодні, 27 листопада, через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.

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