В Херсоне раздались взрывы
27 ноября 2023 21:17
Ракеты в небе. Фото: SPUTNIK
Сегодня вечером, 27 ноября, в Херсоне раздались взрывы. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Информация о взрывах появилась в 21:11.
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты обстреляли город Никополь Днепропетровской области. В результате атаки врага была ранена местная жительница.
Также мы писали, что российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Сегодня, 27 ноября, из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, расположенная в прифронтовой области.
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