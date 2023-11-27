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В Херсоне раздались взрывы

27 ноября 2023 21:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне раздались взрывы
Ракеты в небе. Фото: SPUTNIK
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 27 ноября, в Херсоне раздались взрывы. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Информация о взрывах появилась в 21:11.

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

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Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты обстреляли город Никополь Днепропетровской области. В результате атаки врага была ранена местная жительница.

Также мы писали, что российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Сегодня, 27 ноября, из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, расположенная в прифронтовой области.

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