Окупанти обстріляли житлові сектори в Нікополі, є поранена
Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранено місцеву мешканку.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Обстріл Нікополя
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, сьогодні, 27 листопада, російські окупанти вкотре обстріляли житлові сектори Нікополя. Поранення отримала місцева мешканка.
Загарбники пошкодили багатоквартирні та житлові будинки, господарчі споруди, адмінбудівлю, ліцей, храм, спортклуб, автомобілі, лінії електропередач, а також газопровід.
Нагадаємо, російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Сьогодні, 27 листопада, через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.
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