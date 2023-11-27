Окупанти обстріляли житлові сектори в Нікополі, є поранена

Наслідки обстрілу Нікополя Дніпропетровської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранено місцеву мешканку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 27 листопада. Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, сьогодні, 27 листопада, російські окупанти вкотре обстріляли житлові сектори Нікополя. Поранення отримала місцева мешканка.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 27 листопада. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Загарбники пошкодили багатоквартирні та житлові будинки, господарчі споруди, адмінбудівлю, ліцей, храм, спортклуб, автомобілі, лінії електропередач, а також газопровід.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 27 листопада. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Допис Офіс генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Сьогодні, 27 листопада, через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.

Також ми писали, російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Наразі відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.