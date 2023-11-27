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Окупанти обстріляли житлові сектори в Нікополі, є поранена

27 листопада 2023 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли житлові сектори в Нікополі, є поранена
Наслідки обстрілу Нікополя Дніпропетровської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранено місцеву мешканку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 27 листопада
Наслідки російського обстрілу Нікополя 27 листопада. Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, сьогодні, 27 листопада, російські окупанти вкотре обстріляли житлові сектори Нікополя. Поранення отримала місцева мешканка.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 27 листопада
Наслідки російського обстрілу Нікополя 27 листопада. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Загарбники пошкодили багатоквартирні та житлові будинки, господарчі споруди, адмінбудівлю, ліцей, храм, спортклуб, автомобілі, лінії електропередач, а також газопровід.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 27 листопада
Наслідки російського обстрілу Нікополя 27 листопада. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Допис Офіс генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Сьогодні, 27 листопада, через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.

Також ми писали, російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Наразі відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.

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