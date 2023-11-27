Оккупанты обстреляли жилые сектора в Никополе, есть раненая
Российские оккупанты обстреляли город Никополь Днепропетровской области. В результате атаки врага была ранена местная жительница.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Обстрел Никополя
"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, сегодня, 27 ноября, российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые секторы Никополя. Ранения получила местная жительница.
Захватчики повредили многоквартирные и жилые дома, хозяйственные постройки, админздание, лицей, храм, спортклуб, автомобили, линии электропередач, а также газопровод.
Напомним, российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Сегодня, 27 ноября, из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, расположенная в прифронтовой области.
Также мы писали, что российские оккупанты с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонской области обстреливают Херсон. Пока известно о попадании в Корабельном и Днепровском районах города.
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