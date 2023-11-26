Через обстріли у двох областях України пошкоджені пожежно-рятувальні підрозділи, — МВС

Пошкоджені пожежно-рятувальні підрозділи. Фото: МВС України

Російські війська здійснили обстріл пожежно-рятувальних підрозділів у Донецькій та Запорізькій областях. Внаслідок атак підрозділи зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє МВС України.

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"Ворог не перестає вдаватися до ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Сьогодні внаслідок таких влучань було пошкоджено два наших підрозділи у Донецькій та Запорізькій областях", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, на щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

Пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна.

Пошкодження внаслідок обстрілу РФ. Фото: МВС України

Пошкодження внаслідок обстрілу РФ. Фото: МВС України

Нагадаємо, що вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ рекордною кількістю дронів Shahed. Внаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Всім їм надали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, нікого не довелося шпиталізувати.

Крім того, через російський обстріл прикордонної території України було поранено цивільну жінку. Правоохоронці евакуювали постраждалу до лікарні.