Через обстріли у двох областях України пошкоджені пожежно-рятувальні підрозділи, — МВС
Російські війська здійснили обстріл пожежно-рятувальних підрозділів у Донецькій та Запорізькій областях. Внаслідок атак підрозділи зазнали пошкоджень.
Про це повідомляє МВС України.
РФ обстріляла пожежно-рятувальні підрозділи
"Ворог не перестає вдаватися до ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Сьогодні внаслідок таких влучань було пошкоджено два наших підрозділи у Донецькій та Запорізькій областях", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, на щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.
Пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна.
Нагадаємо, що вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ рекордною кількістю дронів Shahed. Внаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Всім їм надали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, нікого не довелося шпиталізувати.
Крім того, через російський обстріл прикордонної території України було поранено цивільну жінку. Правоохоронці евакуювали постраждалу до лікарні.
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