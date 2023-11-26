Из-за обстрелов в двух областях Украины повреждены пожарно-спасательные подразделения, — МВД

Поврежденные пожарно-спасательные подразделения. Фото: МВД Украины

Российские войска произвели обстрел пожарно-спасательных подразделений в Донецкой и Запорожской областях. В результате атак подразделения получили повреждения.

Об этом сообщает МВД Украины.

Читайте также:

РФ обстреляла пожарно-спасательные подразделения

"Враг не перестает прибегать к ударам по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Сегодня в результате таких попаданий были повреждены два наших подразделения в Донецкой и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, к счастью, никто из спасателей не пострадал.

Повреждения получили здания пожарных частей, а также одна автоцистерна.

Повреждение в результате обстрела РФ. Фото: МВД Украины

Повреждение в результате обстрела РФ. Фото: МВД Украины

Напомним, что ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев рекордным количеством дронов Shahed. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Всем им была оказана медицинская помощь на местах или в травмпункте, никого не пришлось госпитализировать.

Кроме того, из-за российского обстрела пограничной территории Украины была ранена гражданская женщина. Правоохранители эвакуировали пострадавшую в больницу.