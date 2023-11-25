Внаслідок обстрілу Чернігівщини поранена жінка, її ушпиталили

Поранена жінка під час обстрілу Чернігівщини. Фото: Поліція

Через російський обстріл прикордонної території України було поранено цивільну жінку. Правоохоронці евакуювали постраждалу до лікарні.

Про це повідомляє Поліція Чернігівщини.

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Так, сьогодні, 25 листопада, окупанти чергове атакували з мінометів мирне село у прикордонній Семенівській громаді.

Внаслідок ворожої атаки поранена місцева мешканка, яка в той час перебувала у дворі й потрапила під ворожий вогонь.

Поліція громади одразу доставила постраждалу жінку до лікарні, де їй надали необхідну допомогу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни.

Поранена внаслідок атаки Чернігівщини. Фото: Поліція

Нагадаємо, що вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ рекордною кількістю дронів Shahed. Внаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Всім їм надали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, нікого не довелося шпиталізувати.

Крім того, в одному з районів Києва на подвір'ї будинку знайшли мотор від дрона Shahed. Ймовірно, він впав після збиття силами ППО під час нічної атаки сьогодні, 25 листопада.