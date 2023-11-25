Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Внаслідок обстрілу Чернігівщини поранена жінка, її ушпиталили arrow

Внаслідок обстрілу Чернігівщини поранена жінка, її ушпиталили

25 листопада 2023 19:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок обстрілу Чернігівщини поранена жінка, її ушпиталили
Поранена жінка під час обстрілу Чернігівщини. Фото: Поліція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Через російський обстріл прикордонної території України було поранено цивільну жінку. Правоохоронці евакуювали постраждалу до лікарні.

Про це повідомляє Поліція Чернігівщини.

Читайте також:

Росія обстріляла Чернігівщину 25 листопада

Так, сьогодні, 25 листопада, окупанти чергове атакували з мінометів мирне село у прикордонній Семенівській громаді.

Внаслідок ворожої атаки поранена місцева мешканка, яка в той час перебувала у дворі й потрапила під ворожий вогонь. 

Поліція громади одразу доставила постраждалу жінку до лікарні, де їй надали необхідну допомогу. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни.

null
Поранена внаслідок атаки Чернігівщини. Фото: Поліція

Нагадаємо, що вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ рекордною кількістю дронів Shahed. Внаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Всім їм надали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, нікого не довелося шпиталізувати.

Крім того, в одному з районів Києва на подвір'ї будинку знайшли мотор від дрона Shahed. Ймовірно, він впав після збиття силами ППО під час нічної атаки сьогодні, 25 листопада.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі