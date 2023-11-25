В результате обстрела Черниговщины ранена женщина, ее госпитализировали

Раненная женщина во время обстрела Черниговщины. Фото: Полиция

Из-за российского обстрела пограничной территории Украины была ранена гражданская женщина. Правоохранители эвакуировали пострадавшую в больницу.

Об этом сообщает Полиция Черниговщины.

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Так, сегодня, 25 ноября, оккупанты очередно атаковали из минометов мирное село в приграничной Семеновской общине.

В результате вражеской атаки ранена местная жительница, которая в то время находилась во дворе и попала под вражеский огонь.

Полиция общины сразу доставила пострадавшую женщину в больницу, где ей предоставили необходимую помощь.

Правоохранители открыли уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.

Раненная во время атаки Черниговщины. Фото: Полиция

Напомним, что ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев рекордным количеством дронов Shahed. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Всем им была оказана медицинская помощь на местах или в травмпункте, никого не пришлось госпитализировать.

Кроме того, в одном из районов Киева во дворе дома нашли мотор от дрона Shahed. Вероятно, он упал после сбития силами ПВО во время ночной атаки сегодня, 25 ноября.