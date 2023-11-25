В результате обстрела Черниговщины ранена женщина, ее госпитализировали
Из-за российского обстрела пограничной территории Украины была ранена гражданская женщина. Правоохранители эвакуировали пострадавшую в больницу.
Об этом сообщает Полиция Черниговщины.
Россия обстреляла Черниговщину 25 ноября
Так, сегодня, 25 ноября, оккупанты очередно атаковали из минометов мирное село в приграничной Семеновской общине.
В результате вражеской атаки ранена местная жительница, которая в то время находилась во дворе и попала под вражеский огонь.
Полиция общины сразу доставила пострадавшую женщину в больницу, где ей предоставили необходимую помощь.
Правоохранители открыли уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.
Напомним, что ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев рекордным количеством дронов Shahed. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Всем им была оказана медицинская помощь на местах или в травмпункте, никого не пришлось госпитализировать.
Кроме того, в одном из районов Киева во дворе дома нашли мотор от дрона Shahed. Вероятно, он упал после сбития силами ПВО во время ночной атаки сегодня, 25 ноября.
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