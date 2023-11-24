У Запорізькій ОВА розповіли, куди сьогодні влучили російські ракети

Ракета в небі. Фото: "Суспільне"

Сьогодні, 24 листопада, російські окупанти вкотре завдали ракетні удари по територіям Запорізького району. На щастя, люди та будівлі не постраждали.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Перша ракета невстановленого типу о 15:38 впала у посадку на території Матвіївської громади, друга — о 15:45 в садах на території Широківської ОТГ", — розповів Малашко.

Він закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія, ймовірно, накопичила до 900 далекобійних високоточних ракет, які можуть застосовуватися для обстрілів України взимку. За його словами, ворог виготовляв до 100 одиниць на місяць.

Також ми писали, що внаслідок обстрілів Харківської області у Куп’янському районі пошкоджено дах адмінбудівлі і житлові будинки. На щастя, травмованих та загиблих немає.