Повітряна тривога в Україні 24 листопада — є загроза ракетних ударів

В Україні повітряна тривога — куди летять ракети
Сьогодні, близько 15:30 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетних ударів, вже зафіксований рух ворожих цілей на Запоріжжя та Кривий Ріг.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 24 листопада
Сьогодні, 24 листопада у Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу.
Водночас у Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів та розповіли, що ракети летять у напрямку Запоріжжя та Кривого Рогу.
Нагадаємо, що російська армія обстріляла Чорнобаївку. В результаті обстрілу троє людей загинуло, ще четверо зазнали поранень. Також загарбники з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.
Місцева влада пояснила, що росіяни вдарили по Чорнобаївці, оскільки раніше там анонсували похорон військового.
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