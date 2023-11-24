Повітряна тривога в Україні 24 листопада — є загроза ракетних ударів

Ракета в небі. Фото: google

Сьогодні, близько 15:30 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетних ударів, вже зафіксований рух ворожих цілей на Запоріжжя та Кривий Ріг.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 24 листопада

Сьогодні, 24 листопада у Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 24 листопада. Фото: скриншот

Водночас у Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів та розповіли, що ракети летять у напрямку Запоріжжя та Кривого Рогу.

Нагадаємо, що російська армія обстріляла Чорнобаївку. В результаті обстрілу троє людей загинуло, ще четверо зазнали поранень. Також загарбники з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.

Місцева влада пояснила, що росіяни вдарили по Чорнобаївці, оскільки раніше там анонсували похорон військового.