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В Україні повітряна тривога — куди летять ракети

24 листопада 2023 15:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 24 листопада — є загроза ракетних ударів
Ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, близько 15:30 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетних ударів, вже зафіксований рух ворожих цілей на Запоріжжя та Кривий Ріг. 

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 24 листопада

Сьогодні, 24 листопада у Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу. 

повітряна тривога в Україні 24 листопада
Повітряна тривога в Україні 24 листопада. Фото: скриншот

Водночас у Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів та розповіли, що ракети летять у напрямку Запоріжжя та Кривого Рогу. 

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Нагадаємо, що російська армія обстріляла Чорнобаївку. В результаті обстрілу троє людей загинуло, ще четверо зазнали поранень. Також загарбники з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.

Місцева влада пояснила, що росіяни вдарили по Чорнобаївці, оскільки раніше там анонсували похорон військового. 

 

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