Воздушная тревога в Украине 24 ноября — угроза ракетных ударов

Ракета в небе. Фото: google

Сегодня около 15:30 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов, уже зафиксировано движение вражеских целей в Запорожье и Кривой Рог.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, в Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 24 ноября. Фото: скриншот

В то же время в Воздушных силах предупредили об угрозе ракетных ударов и рассказали, что ракеты летят в направлении Запорожья и Кривого Рога.

Напомним, что российская армия обстреляла Чернобаевку. В результате обстрела три человека погибли, еще четверо получили ранения. Также захватчики из беспилотника атаковали велосипедиста, двигавшегося по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.

Местные власти объяснили, что россияне ударили по Чернобаевке, поскольку ранее там анонсировали похороны военного.