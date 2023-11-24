Воздушная тревога в Украине 24 ноября — угроза ракетных ударов

В Украине воздушная тревога — куда летят ракеты
Сегодня около 15:30 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов, уже зафиксировано движение вражеских целей в Запорожье и Кривой Рог.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 24 ноября
Сегодня, 24 ноября, в Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.
В то же время в Воздушных силах предупредили об угрозе ракетных ударов и рассказали, что ракеты летят в направлении Запорожья и Кривого Рога.
Напомним, что российская армия обстреляла Чернобаевку. В результате обстрела три человека погибли, еще четверо получили ранения. Также захватчики из беспилотника атаковали велосипедиста, двигавшегося по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.
Местные власти объяснили, что россияне ударили по Чернобаевке, поскольку ранее там анонсировали похороны военного.
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