В Запорожской ОВА рассказали, куда сегодня попали российские ракеты

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Сегодня, 24 ноября, российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по территориям Запорожского района. К счастью, люди и здания не пострадали.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Первая ракета неустановленного типа в 15:38 упала в посадку на территории Матвеевской общины, вторая — в 15:45 в садах на территории Широковской ОТГ", — рассказал Малашко.

Он призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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