Обстріл Нікополя 24 листопада - які руйнування

Обстріл на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Російські загарбники здійснили атаку на Нікополь Дніпропетровської області у п'ятницю, 24 листопада. Також противник направив на місто чотири дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак повідомив, що після атаки дронів у місті адміністративна будівля зазнала пошкоджень, так само як і 11 приватних будинків та чотири господарські будівлі. Крім того, сильно пошкоджено електричні та газові мережі.

Також Лисак зазначив, що противник атакував Марганецьку громаду, використовуючи безпілотні літальні апарати для скидання близько пів дюжини боєприпасів.

"Усюди обійшлося без загиблих та постраждалих", — каже голова Дніпропетровської ОВА.

Обстріл Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Обстріл Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Обстріл Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що 21 листопада, під вогонь окупантів потрапило місто Нікополь. Вже відомо про двох постраждалих.