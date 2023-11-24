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У Дніпропетровській ОВА розповіли про руйнування після атаки дронів

24 листопада 2023 19:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Нікополя 24 листопада - які руйнування
Обстріл на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські загарбники здійснили атаку на Нікополь Дніпропетровської області у п'ятницю, 24 листопада. Також противник направив на місто чотири дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріл Нікополя 24 листопада

Лисак повідомив, що після атаки дронів у місті адміністративна будівля зазнала пошкоджень, так само як і 11 приватних будинків та чотири господарські будівлі. Крім того, сильно пошкоджено електричні та газові мережі.

Також Лисак зазначив, що противник атакував Марганецьку громаду, використовуючи безпілотні літальні апарати для скидання близько пів дюжини боєприпасів.

"Усюди обійшлося без загиблих та постраждалих", — каже голова Дніпропетровської ОВА.

Обстріли
Обстріл Нікополя. Фото: Сергій Лисак
Обстріли
Обстріл Нікополя. Фото: Сергій Лисак
Обстріли
Обстріл Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що 21 листопада, під вогонь окупантів потрапило місто Нікополь. Вже відомо про двох постраждалих.

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