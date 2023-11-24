Обстрел Никополя 24 ноября - какие разрушения

Обстрел Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Российские захватчики совершили атаку на Никополь Днепропетровской области в пятницу, 24 ноября. Также противник направил на город четыре дрона-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак сообщил, что после атаки дронов в городе административное здание получило повреждения, так же как и 11 частных домов и четыре хозяйственные постройки. Кроме того, сильно повреждены электрические и газовые сети.

Также Лысак указал, что противник атаковал Марганецкую громаду, используя беспилотные летательные аппараты для сброса около полудюжины боеприпасов.

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", — говорит глава Днепропетровской ОВА.

Обстрел Никополя. Фото: Сергей Лысак

Обстрел Никополя. Фото: Сергей Лысак

Обстрел Никополя. Фото: Сергей Лысак

Напомним, что 21 ноября, под огонь оккупантов попал город Никополь. Уже известно о двух пострадавших.