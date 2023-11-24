Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Днепропетровской ОВА рассказали о разрушениях после атаки дронов arrow

В Днепропетровской ОВА рассказали о разрушениях после атаки дронов

24 ноября 2023 19:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Никополя 24 ноября - какие разрушения
Обстрел Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские захватчики совершили атаку на Никополь Днепропетровской области в пятницу, 24 ноября. Также противник направил на город четыре дрона-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрел Никополя 24 ноября

Лысак сообщил, что после атаки дронов в городе административное здание получило повреждения, так же как и 11 частных домов и четыре хозяйственные постройки. Кроме того,  сильно повреждены электрические и газовые сети.

Также Лысак указал, что противник атаковал Марганецкую громаду, используя беспилотные летательные аппараты для сброса около полудюжины боеприпасов. 

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", — говорит глава Днепропетровской ОВА.

Обстрелы
Обстрел Никополя. Фото: Сергей Лысак
Обстрелы
Обстрел Никополя. Фото: Сергей Лысак
Обстрелы
Обстрел Никополя. Фото: Сергей Лысак

Напомним, что 21 ноября, под огонь оккупантов попал город Никополь. Уже известно о двух пострадавших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Актуальное по теме