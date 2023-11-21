Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг в очередной раз обстрелял Никополь — осколками ранены два человека arrow

Враг в очередной раз обстрелял Никополь — осколками ранены два человека

21 ноября 2023 22:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Враг в очередной раз обстрелял Никополь — осколками ранены два человека
Последствия вражеских обстрелов в Никополе. Фото: Сергей Лысак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Враг продолжает обстреливать населенные пункты Днепропетровской области. Сегодня, 21 ноября, под огонь оккупантов попал город Никополь. Уже известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

В каком состоянии пострадавшие

По его словам, из-за вражеского обстрела ранения получили двое мужчин. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии.

"Истерзанные дома. Истерзанные судьбы. Россия — страна-террорист", — добавил Лысак.

последствия обстрела в Никополе
Скриншот сообщения из Telegram Сергея Лисака

Также глава Днепропетровской ОВА заявил, что над областью был сбит один "шахед" противника.

Напомним, в Сумах сегодня вечером, 21 ноября, было слышно несколько громких взрывов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме