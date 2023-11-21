Враг в очередной раз обстрелял Никополь — осколками ранены два человека
Враг продолжает обстреливать населенные пункты Днепропетровской области. Сегодня, 21 ноября, под огонь оккупантов попал город Никополь. Уже известно о двух пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В каком состоянии пострадавшие
По его словам, из-за вражеского обстрела ранения получили двое мужчин. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии.
"Истерзанные дома. Истерзанные судьбы. Россия — страна-террорист", — добавил Лысак.
Также глава Днепропетровской ОВА заявил, что над областью был сбит один "шахед" противника.
Напомним, в Сумах сегодня вечером, 21 ноября, было слышно несколько громких взрывов.
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