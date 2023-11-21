Вибухи на Дніпропетровщині сьогодні, 21 листопада

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: flickr

У Дніпропетровській області пролунали вибухи сьогодні ввечері, 21 листопада. Ворог обстріляв місто Нікополь. Проте силам ППО вдалося знищити одну ворожу ціль.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, над областю було збито один "шахед" противника.

"Мінус шахед над Дніпропетровщиною! Дякую захисникам нашого неба", — написав він.

Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Ворожа атака "шахедів" на Україну

У Сумській області 21 листопада було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно кілька гучних вибухів.

В Запоріжжі теж пролунали вибухи. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вдень та ввечері, 21 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Ворог використовував ракети типу Х-31П.