Вибухи на Дніпропетровщині сьогодні, 21 листопада

Вибухи на Дніпропетровщині — які результати роботи ППО
У Дніпропетровській області пролунали вибухи сьогодні ввечері, 21 листопада. Ворог обстріляв місто Нікополь. Проте силам ППО вдалося знищити одну ворожу ціль.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Що вдалося знищити
За його словами, над областю було збито один "шахед" противника.
"Мінус шахед над Дніпропетровщиною! Дякую захисникам нашого неба", — написав він.
Ворожа атака "шахедів" на Україну
У Сумській області 21 листопада було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно кілька гучних вибухів.
В Запоріжжі теж пролунали вибухи. Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вдень та ввечері, 21 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Ворог використовував ракети типу Х-31П.
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