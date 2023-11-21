Взрывы в Днепропетровской области сегодня, 21 ноября

Взрывы в Днепропетровской области — какие результаты работы ПВО
В Днепропетровской области прогремели взрывы сегодня вечером, 21 ноября. Враг обстрелял город Никополь. Однако силам ПВО удалось уничтожить одну враждебную цель.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Что удалось уничтожить
По его словам, над областью был сбит один "шахед" противника.
"Минус шахед над Днепропетровской областью! Спасибо защитникам нашего неба", — написал он.
Вражеская атака "шахедов" на Украину
В Сумской области, 21 ноября, была объявлена воздушная тревога. В городе было слышно несколько громких взрывов.
В Запорожье тоже раздались взрывы. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, сегодня днем и вечером, 21 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг использовал ракеты типа Х-31П.
Читайте Новини.LIVE!