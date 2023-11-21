Взрывы в Днепропетровской области сегодня, 21 ноября

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: flickr

В Днепропетровской области прогремели взрывы сегодня вечером, 21 ноября. Враг обстрелял город Никополь. Однако силам ПВО удалось уничтожить одну враждебную цель.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По его словам, над областью был сбит один "шахед" противника.

"Минус шахед над Днепропетровской областью! Спасибо защитникам нашего неба", — написал он.

Скриншот сообщения из Telegram Сергея Лисака

Вражеская атака "шахедов" на Украину

В Сумской области, 21 ноября, была объявлена воздушная тревога. В городе было слышно несколько громких взрывов.

В Запорожье тоже раздались взрывы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня днем и вечером, 21 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг использовал ракеты типа Х-31П.