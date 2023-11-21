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Ворог вчергове обстріляв Нікополь — уламками поранено двох людей

21 листопада 2023 22:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворог вчергове обстріляв Нікополь — уламками поранено двох людей
Наслідки ворожого обстрілу у Нікополі. Фото: Сергій Лисак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області. Сьогодні, 21 листопада, під вогонь окупантів потрапило місто Нікополь. Наразі вже відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, через ворожий обстріл поранень зазнали двоє чоловіків. Їх шпиталізували з осколковими пораненнями. Один із них перебуває у важкому стані.

"Понівечені будинки. Понівечені долі. Росія — країна-терорист", — додав Лисак. 

наслідки обстрілу в Нікополі
Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Також очільник Дніпропетровської ОВА заявив, що над областю було збито один "шахед" противника.

Нагадаємо, у Сумах сьогодні ввечері, 21 листопада, було чутно кілька гучних вибухів.

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