Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 28 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 28 листопада.

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DeepState

Станом на 29 листопада немає оновленої інформації. Ми одразу повідомимо вам актуальну ситуацію, а поки нагадаємо, що відбувалося 28 листопада:

Бойові зіткнення тривали на таких напрямках:

Сіверського та Білгородському

біля Лиману на Сватівському

північніше Курдюмівки на Бахмутівському

південніше Новокалиновогого на Авдіївському

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бердянському

Запорізькому

Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

За минулу добу українські військові провели 56 бойових зіткнення на таких напрямках:

Слобожанському

Куп'янському

Лиманському

Карта бойових дій Лиманському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Запорізькому

Бахмутському

Авдіївському

Мар'їнському

Запорізькому

Шахтерському

Херсонському.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Незважаючи на складні погодні умови, російські окупанти та українські сили продовжують наземні атаки по всій території, хоча й дещо повільніше через сніг та погану видимість.

"Російські міліблогери зазначили, що сильний снігопад і вітер погіршили видимість та ускладнили повітряну розвідку та артилерійську корекцію на Херсонському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Складні зимові умови змусять обидві сторони більшою мірою покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти без можливостей повітряної розвідки та коригування артилерії.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 листопада 2023 року

Станом на 29 листопада немає оновленої інформації. Ми одразу повідомимо вам актуальну ситуацію, а поки нагадаємо, що відбувалося 28 листопада:

На Куп’янському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки, що на Харківщині. Там наші воїни відбили три атаки.

На Лиманському напрямку армія РФ проводила штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Сили оборони України відбили 12 атак.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 28 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — додають у повідомленні.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку загарбники намагаються оточити Авдіївку, проте українські бійці тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там наші захисники відбили дев'ять атак.

На Запорізькому напрямку російські загарбники намагалися три рази відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області, проте без успіхів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — зауважують у повідомленні.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку українські військові продовжують тримати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Нагадаємо, ворог продовжує і далі тероризувати мирне населення, атакуючи з різних видів озброєння. Проте наші захисники мужньо тримають оборону та стримують противника на багатьох напрямках фронту.