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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

29 ноября 2023 07:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 ноября.

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DeepState

На 29 ноября нет обновленной информации. Мы сразу сообщим вам актуальную ситуацию, а пока напомним, что происходило 28 ноября:

Боевые столкновения продолжались в следующих направлениях:

  • Северского и Белгородского
  • возле Лимана на Сватовском
  • севернее Курдюмовки на Бахмутовском
  • южнее Новокалинового на Авдеевском
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Бердянском
  • Запорожском
  • Таврическом.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

За минувшие сутки украинские военные провели 56 боевых столкновений по следующим направлениям:

  • Слобожанском
  • Купянском
  • Лиманском
Карта боевых действий Лиманского направления от Liveuamap
Карта боевых действий в Лиманском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Запорожском
  • Бахмутском
  • Авдеевском
  • Марьинском
  • Запорожском
  • Шахтерском
  • Херсонском.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Несмотря на сложные погодные условия, российские оккупанты и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории, хотя и несколько медленнее из-за снега и плохой видимости.

"Российские миллиггеры отметили, что сильный снегопад и ветер ухудшили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении ", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на 29 ноября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки под руководством пехоты без возможностей воздушной разведки и корректировки артиллерии.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 ноября 2023 года

На 29 ноября нет обновленной информации. Мы сразу сообщим вам актуальную ситуацию, а пока напомним, что происходило 28 ноября:

На Купянском направлении российские кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области. Там наши воины отразили три атаки.

В Лиманском направлении армия РФ проводила штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Силы обороны Украины отразили 12 атак.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 28 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах" , — добавляют в сообщении.

сведение Генштаба
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении захватчики пытаются оцепить Авдеевку, однако украинские бойцы держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там наши защитники отразили девять атак.

В Запорожском направлении российские захватчики пытались три раза восстановить утраченное положение возле Роботиного и Новопрокоповки Запорожской области, однако без успехов.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта" , — отмечают в сообщении.

сведение Генштаба
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

В Херсонском направлении украинские военные продолжают держать занятые позиции на левобережье Днепра.

Напомним, враг продолжает и дальше терроризировать мирное население , атакуя из разных видов вооружения. Однако наши защитники мужественно держат оборону и сдерживают противника по многим направлениям фронта.

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