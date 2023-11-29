Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 ноября.
DeepState
На 29 ноября нет обновленной информации. Мы сразу сообщим вам актуальную ситуацию, а пока напомним, что происходило 28 ноября:
Боевые столкновения продолжались в следующих направлениях:
- Северского и Белгородского
- возле Лимана на Сватовском
- севернее Курдюмовки на Бахмутовском
- южнее Новокалинового на Авдеевском
- Бердянском
- Запорожском
- Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
За минувшие сутки украинские военные провели 56 боевых столкновений по следующим направлениям:
- Слобожанском
- Купянском
- Лиманском
- Запорожском
- Бахмутском
- Авдеевском
- Марьинском
- Запорожском
- Шахтерском
- Херсонском.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Несмотря на сложные погодные условия, российские оккупанты и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории, хотя и несколько медленнее из-за снега и плохой видимости.
"Российские миллиггеры отметили, что сильный снегопад и ветер ухудшили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении ", — говорится в сообщении.
Сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки под руководством пехоты без возможностей воздушной разведки и корректировки артиллерии.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 ноября 2023 года
На 29 ноября нет обновленной информации. Мы сразу сообщим вам актуальную ситуацию, а пока напомним, что происходило 28 ноября:
На Купянском направлении российские кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области. Там наши воины отразили три атаки.
В Лиманском направлении армия РФ проводила штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Силы обороны Украины отразили 12 атак.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили 28 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.
"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах" , — добавляют в сообщении.
На Авдеевском направлении захватчики пытаются оцепить Авдеевку, однако украинские бойцы держат оборону, нанося врагу значительные потери.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там наши защитники отразили девять атак.
В Запорожском направлении российские захватчики пытались три раза восстановить утраченное положение возле Роботиного и Новопрокоповки Запорожской области, однако без успехов.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта" , — отмечают в сообщении.
В Херсонском направлении украинские военные продолжают держать занятые позиции на левобережье Днепра.
Напомним, враг продолжает и дальше терроризировать мирное население , атакуя из разных видов вооружения. Однако наши защитники мужественно держат оборону и сдерживают противника по многим направлениям фронта.
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