Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 ноября.

Читайте также:

DeepState

На 29 ноября нет обновленной информации. Мы сразу сообщим вам актуальную ситуацию, а пока напомним, что происходило 28 ноября:

Боевые столкновения продолжались в следующих направлениях:

Северского и Белгородского

возле Лимана на Сватовском

севернее Курдюмовки на Бахмутовском

южнее Новокалинового на Авдеевском

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бердянском

Запорожском

Таврическом.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

За минувшие сутки украинские военные провели 56 боевых столкновений по следующим направлениям:

Слобожанском

Купянском

Лиманском

Карта боевых действий в Лиманском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Запорожском

Бахмутском

Авдеевском

Марьинском

Запорожском

Шахтерском

Херсонском.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Несмотря на сложные погодные условия, российские оккупанты и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории, хотя и несколько медленнее из-за снега и плохой видимости.

"Российские миллиггеры отметили, что сильный снегопад и ветер ухудшили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении ", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки под руководством пехоты без возможностей воздушной разведки и корректировки артиллерии.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 ноября 2023 года

На 29 ноября нет обновленной информации. Мы сразу сообщим вам актуальную ситуацию, а пока напомним, что происходило 28 ноября:

На Купянском направлении российские кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области. Там наши воины отразили три атаки.

В Лиманском направлении армия РФ проводила штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Силы обороны Украины отразили 12 атак.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 28 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах" , — добавляют в сообщении.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении захватчики пытаются оцепить Авдеевку, однако украинские бойцы держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там наши защитники отразили девять атак.

В Запорожском направлении российские захватчики пытались три раза восстановить утраченное положение возле Роботиного и Новопрокоповки Запорожской области, однако без успехов.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта" , — отмечают в сообщении.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

В Херсонском направлении украинские военные продолжают держать занятые позиции на левобережье Днепра.

Напомним, враг продолжает и дальше терроризировать мирное население , атакуя из разных видов вооружения. Однако наши защитники мужественно держат оборону и сдерживают противника по многим направлениям фронта.