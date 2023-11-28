Окупанти тричі намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного, — Генштаб

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває вже 643 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ворог продовжує і далі тероризувати мирне населення, атакуючи з різних видів озброєння. Проте наші захисники мужньо тримають оборону та стримують противника на багатьох напрямках фронту.

Про ситуацію на полі бою станом на зараз розповіли у Генштабі ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки, що на Харківщині. Там наші воїни відбили три атаки.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку армія РФ проводила штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Сили оборони України відбили 12 атак.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 28 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — додають у повідомленні.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку загарбники намагаються оточити Авдіївку, проте українські бійці тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там наші захисники відбили дев'ять атак.

Військові дії на півдні країни

На Запорізькому напрямку російські загарбники намагалися три рази відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області, проте без успіхів.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — зауважують у повідомленні.

На Херсонському напрямку українські військові продовжують тримати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили 860 російських окупантів. Також ворог втратив три танки, три бронемашини, одну артилерійську систему та три одиниці автомобільної техніки.

Загальні втрати ворога за час повномасштабної війни:

особового складу — близько 326 440 (+860) осіб,

танків — 5 523 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин — 10 285 (+3) одиниць,

артилерійських систем — 7 876 (+1) одиниць,

РСЗВ — 907 (+0) одиниць,

засоби ППО — 597 (+0) одиниць,

літаків — 323 (+0) одиниці,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 905 (+0) одиниць,

крилаті ракети — 1565 (+0) одиниць,

кораблі /катери — 22 (+0) одиниці,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 302 (+3) одиниць,

спеціальна техніка — 1 113 (+0) одиниць.

Втрати ворога станом на 28 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, циклон у Чорному морі та на півдні України, який вирував 27 листопада, завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та тимчасово окупованих частин України та значно впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту. Водночас негода не зупинила військову діяльність повністю.