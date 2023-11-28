Оккупанты трижды пытались восстановить утраченное положение возле Работиного, — Генштаб

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Идут уже 643 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Враг продолжает и дальше терроризировать мирное население, атакуя с разных видов вооружения. Однако наши защитники мужественно держат оборону и сдерживают противника на многих направлениях фронта.

О ситуации на поле боя по состоянию на сейчас рассказали в Генштабе ВСУ.

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На Купянском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Там наши воины отбили три атаки.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении армия РФ проводила штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Силы обороны Украины отбили 12 атак.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 28 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — добавляют в сообщении.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении захватчики пытаются оцепить Авдеевку, однако украинские бойцы держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там наши защитники отбили девять атак.

Военные действия на юге страны

На Запорожском направлении российские захватчики пытались три раза восстановить утраченное положение возле Работино и Новопрокоповки Запорожской области, однако без успехов.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — отмечают в сообщении.

На Херсонском направлении украинские военные продолжают держать занятые позиции на левобережье Днепра.

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Потери оккупантов

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 860 российских окупантов. Также враг потерял три танка, три бронемашины, одну артиллерийскую систему и три единицы автомобильной техники.

Общие потери врага за время полномасштабной войны:

личного состава — около 326 440 (+860) человек,

танков — 5 523 (+3) единиц,

боевых бронированных машин — 10 285 (+3) единиц,

артиллерийских систем — 7 876 (+1) единиц,

РСЗО — 907 (+0) единиц,

средства ПВО — 597 (+0) единиц,

самолетов — 323 (+0) единицы,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 905 (+0) единиц,

крылатые ракеты — 1565 (+0) единиц,

корабли /катера — 22 (+0) единицы,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 10 302 (+3) единиц,

специальная техника — 1 113 (+0) единиц.

Потери врага на 28 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, циклон в Черном море и на юге Украины, бушующий 27 ноября, нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и временно оккупированных частей Украины и оказывает значительное влияние на темп военных действий вдоль линии фронта. В то же время непогода не остановила военную деятельность полностью.