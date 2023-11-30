Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 30.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 30 листопада.

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DeepState

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу та вести штурмові дії. Станом на 30.11.2023 окупанти продовжують атакувати біля Першотравневого та Лиману Першого на Сватівському напрямку, а також в Серебрянському лісництві. Акцент ударів змістився дещо західніше в бік Торського.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському — ворог частково захопив Хромове, де наразі тривають бої.

Також російські військові проводять безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового на Авдіївському напрямку, закріплюються в східних околицях Степового та водночас атакувати південніше. ЗСУ в селі знищили два танки ворога та п'ять БМП.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Таврійському — важка ситуація в Кринках, адже до села перекидають навіть деякі резерви бахмутського угрупування ворога. Бої тривають.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на четвер, 30 листопада, карти Liveuamap не оприлюднили зведення щодо бойових зіткнень українських захисників із ворогом. Однак є інформація, по яких населених пунктах окупанти завдали авіаударів:

Синьківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці на Куп'янському напрямку;

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Новоукраїнці на Шахтарському напрямку.

Карта бойових дій на Шахтарському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 30 листопада, продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області, де за даними російського військкора, просунулися.

Так, повідомляється, що ЗСУ просунулися на південний захід від Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро) і закріпилися в сусідньому лісовому масиві.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 30 листопада 2023 року, ще не оприлюднили. Ми одразу повідомимо про нову інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо головні події передової станом на 29 листопада.

Військові ЗСУ на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталось 73 бойових зіткнення. ЗСУ відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — шість атак в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області;

— шість атак в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області; на Лиманському — 15 атак поблизу Серебрянського лісництва Луганської області, Торського, східніше Тернів, Ямполівки Донецької області;

— 15 атак поблизу Серебрянського лісництва Луганської області, Торського, східніше Тернів, Ямполівки Донецької області; на Бахмутському — біля Іванівського та Андріївки Донецької області;

Авіація українських захисників. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 20 атак неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області;

— 20 атак неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області; на Мар’їнському — шість атак поблизу Новомихайлівки Донецької області;

— шість атак поблизу Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському — дві атаки південніше Пречистівки Донецької області;

— дві атаки південніше Пречистівки Донецької області; на Запорізькому — п'ять атак біля Роботиного та ще п'ять поблизу Вербового Запорізької області.

Українські військові завдають удару ворогу з танка. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку. Бійці ЗСУ ні на мить не припиняють виконувати свої обовʼязки, ліквідуючи загарбників та їх техніку, що продемонстрували в Генштабі.