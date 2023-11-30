Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 30 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 ноября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу и вести штурмовые действия. По состоянию на 30.11.2023 оккупанты продолжают атаковать возле Первомайского и Лимана Первого на Сватовском направлении, а также в Серебрянском лесничестве. Акцент ударов сместился несколько западнее в сторону Торского.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском — враг частично захватил Хромово, где продолжаются бои.

Также российские военные проводят безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового на Авдеевском направлении, закрепляются в восточных окрестностях Степового и одновременно атакуют южнее. ВСУ в селе уничтожили два танка врага и пять БМП.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Таврическом — тяжелая ситуация в Крынках, ведь в село перебрасывают даже некоторые резервы бахмутской группировки врага. Бои продолжаются.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на четверг, 30 ноября, карты Liveuamap не обнародовали сведения о боевых столкновениях украинских защитников с врагом. Однако есть информация, по каким населенным пунктам оккупанты нанесли авиаудары:

Синьковцы, Петропавловцы, Купянское, Куриловке на Купянском направлении;

Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Новоукраинцах на Шахтерском направлении.

Карта боевых действий на Шахтерском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 30 ноября, продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области, где, по данным российского военкора, продвинулись.

Так, сообщается, что ВСУ продвинулись юго-западнее Кринок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 30 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 30 ноября 2023 года еще не обнародован. Мы сразу сообщим о новой информации, как только она появится, а пока напомним главные события передовой по состоянию на 29 ноября.

Военные ВСУ на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 73 боевых столкновения. ВСУ отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — шесть атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;

— шесть атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области; на Лиманском — 15 атак вблизи Серебрянского лесничества Луганской области, Торского, восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области;

— 15 атак вблизи Серебрянского лесничества Луганской области, Торского, восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области; на Бахмутском — возле Ивановского и Андреевки Донецкой области;

Авиация украинских защитников. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 20 атак неподалеку от Степового, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области;

— 20 атак неподалеку от Степового, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области; на Марьинском — шесть атак вблизи Новомихайловки Донецкой области;

— шесть атак вблизи Новомихайловки Донецкой области; на Шахтерском — две атаки южнее Пречистовки Донецкой области;

— две атаки южнее Пречистовки Донецкой области; на Запорожском — пять атак возле Роботино и еще пять вблизи Вербового Запорожской области.

Украинские военные наносят удар врагу из танка. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что российские оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. Бойцы ВСУ ни на миг не прекращают выполнять свои обязанности, ликвидируя захватчиков и их технику, что продемонстрировали в Генштабе.