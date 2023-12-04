Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 04.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 грудня.

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DeepState

Продовжується протистояння ЗСУ з ворогом. Так, станом на 04.12.2023 на Сватівському напрямку ворог захопив кілька позицій поблизу Тернів, також відбуваються атаки окупантів в Серебрянському лісництві біля висоти 85.1.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському — ворог зайняв ВОП поблизу Богданівки та намагається просунутися біля Хромового, продовжується тиск на Андріївку та Кліщіївку.

Найважча ситуація на північному фасі Авдіївського виступу на Авдіївському напрямку. Ворог здійснює атаки в напрямку Новокалинового та біля Степового, де мав частковий успіх, відбуваються зіткнення біля Авдіївки. Також росіяни мають незначний успіх біля Мар'їнки, однак ЗСУ своєю чергою відкинули противника на півночі міста.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Таврійському напрямку у Кринках продовжуються стрілецькі бої, ворог завдає ударів КАБами та артилерією по селах правобережжя.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на понеділок, 4 грудня, провели 56 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки Харківської області на Куп'янському напрямку,

Серебрянського лісництва Луганської області на Сватівському напрямку,

Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

на південь до Новокалинового, на південь до Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області на Авдіївському напрямку,

Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар'їнському напрямку,

Старомайорського Донецької області на Бердянському напрямку,

на південь до Роботиного, Новопокровки Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 4 грудня, продовжують локалізовані наземні атаки поблизу Кремінної, де мають успіхи. Так, ЗСУ нещодавно просунулися на захід від Діброви.

Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 4 грудня 2023 року, досі не оприлюднили. Ми одразу опублікуємо нову інформацію, щойно вона з'явиться. А поки що нагадаємо ключові події з вечірнього зведення за 3 грудня.

Український захисник зі зброєю. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталося 56 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — сім атак в районах Синьківки Харківської області;

— сім атак в районах Синьківки Харківської області; на Лиманському — три атаки поблизу Серебрянського лісництва Луганської області;

— три атаки поблизу Серебрянського лісництва Луганської області; на Бахмутському — 16 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Українські бійці на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 14 атак в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області;

— 14 атак в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області; на Мар’їнському — п'ять атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

— п'ять атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському — в районі Старомайорського Донецької області;

— в районі Старомайорського Донецької області; на Запорізькому — три атаки південніше Роботиного та районі Новопокровки Запорізької області.

Військові ЗСУ нищать ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу відзначилися аеророзвідники 14-го окремого полку БпАК. Відповідне відео шириться соцмережами.