Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 4 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 декабря.
DeepState
Продолжается противостояние ВСУ с врагом. Так, по состоянию на 04.12.2023 на Сватовском направлении враг захватил несколько позиций вблизи Тернов, также происходят атаки оккупантов в Серебрянском лесничестве у высоты 85.1.
На Бахмутском — враг занял ВОП вблизи Богдановки и пытается продвинуться возле Хромового, продолжается давление на Андреевку и Клещеевку.
Самая тяжелая ситуация на северном фасе Авдеевского выступления на Авдеевском направлении. Враг осуществляет атаки в направлении Новокалинового и возле Степного, где имел частичный успех, происходят столкновения у Авдеевки. Также россияне имеют незначительный успех у Марьинки, однако ВСУ в свою очередь отвергли противника на севере города.
На Таврическом направлении в Крынках продолжаются стрелковые бои, враг наносит удары КАБами и артиллерией по селам правобережья.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на понедельник, 4 декабря, провели 56 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки Харьковской области на Купянском направлении,
- Серебрянского лесничества Луганской области на Сватовском направлении,
- Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении,
- на юг до Новокалинового, на юг до Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении,
- Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,
- Старомайорского Донецкой области на Бердянском направлении,
- к югу до Работино, Новопокровки Запорожской области на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные на сегодня, 4 декабря, продолжают локализованные наземные атаки вблизи Кременной, где у них успехи. Так, ВСУ недавно продвинулись к западу от Дибровы.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сегодня, 4 декабря 2023 года, до сих пор не обнародован. Мы сразу опубликуем новую информацию, как только она появится. А пока напомним ключевые события по вечерней сводке за 3 декабря.
За сутки произошло 56 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:
- на Купянском — семь атак в районах Синьковки Харьковской области;
- на Лиманском — три атаки вблизи Серебрянского лесничества Луганской области;
- на Бахмутском — 16 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- на Авдеевском — 14 атак в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области;
- на Марьинском — пять атак возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском — в районе Старомайорского Донецкой области;
- на Запорожском — три атаки южнее Работино и Новопокровского района Запорожской области.
Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В этот раз отличились аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК. Соответствующее видео распространяется соцсетями.
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