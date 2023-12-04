Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 4 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 декабря.

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DeepState

Продолжается противостояние ВСУ с врагом. Так, по состоянию на 04.12.2023 на Сватовском направлении враг захватил несколько позиций вблизи Тернов, также происходят атаки оккупантов в Серебрянском лесничестве у высоты 85.1.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском — враг занял ВОП вблизи Богдановки и пытается продвинуться возле Хромового, продолжается давление на Андреевку и Клещеевку.

Самая тяжелая ситуация на северном фасе Авдеевского выступления на Авдеевском направлении. Враг осуществляет атаки в направлении Новокалинового и возле Степного, где имел частичный успех, происходят столкновения у Авдеевки. Также россияне имеют незначительный успех у Марьинки, однако ВСУ в свою очередь отвергли противника на севере города.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Таврическом направлении в Крынках продолжаются стрелковые бои, враг наносит удары КАБами и артиллерией по селам правобережья.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на понедельник, 4 декабря, провели 56 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки Харьковской области на Купянском направлении,

Серебрянского лесничества Луганской области на Сватовском направлении,

Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

на юг до Новокалинового, на юг до Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении,

Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,

Старомайорского Донецкой области на Бердянском направлении,

к югу до Работино, Новопокровки Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные на сегодня, 4 декабря, продолжают локализованные наземные атаки вблизи Кременной, где у них успехи. Так, ВСУ недавно продвинулись к западу от Дибровы.

Карта боевых действий в Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сегодня, 4 декабря 2023 года, до сих пор не обнародован. Мы сразу опубликуем новую информацию, как только она появится. А пока напомним ключевые события по вечерней сводке за 3 декабря.

Украинский защитник с оружием Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 56 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском — семь атак в районах Синьковки Харьковской области;

— семь атак в районах Синьковки Харьковской области; на Лиманском — три атаки вблизи Серебрянского лесничества Луганской области;

— три атаки вблизи Серебрянского лесничества Луганской области; на Бахмутском — 16 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

Украинские бойцы на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 14 атак в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области;

— 14 атак в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области; на Марьинском — пять атак возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— пять атак возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Шахтерском — в районе Старомайорского Донецкой области;

— в районе Старомайорского Донецкой области; на Запорожском — три атаки южнее Работино и Новопокровского района Запорожской области.

Военные ВСУ уничтожают врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В этот раз отличились аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК. Соответствующее видео распространяется соцсетями.