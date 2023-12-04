Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

4 декабря 2023 07:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 4 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 декабря.

Читайте также:

DeepState

Продолжается противостояние ВСУ с врагом. Так, по состоянию на 04.12.2023 на Сватовском направлении враг захватил несколько позиций вблизи Тернов, также происходят атаки оккупантов в Серебрянском лесничестве у высоты 85.1.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском — враг занял ВОП вблизи Богдановки и пытается продвинуться возле Хромового, продолжается давление на Андреевку и Клещеевку.

Самая тяжелая ситуация на северном фасе Авдеевского выступления на Авдеевском направлении. Враг осуществляет атаки в направлении Новокалинового и возле Степного, где имел частичный успех, происходят столкновения у Авдеевки. Также россияне имеют незначительный успех у Марьинки, однако ВСУ в свою очередь отвергли противника на севере города.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Таврическом направлении в Крынках продолжаются стрелковые бои, враг наносит удары КАБами и артиллерией по селам правобережья.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на понедельник, 4 декабря, провели 56 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

  • Синьковки Харьковской области на Купянском направлении,
  • Серебрянского лесничества Луганской области на Сватовском направлении,
  • Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении,
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • на юг до Новокалинового, на юг до Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении,
  • Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,
  • Старомайорского Донецкой области на Бердянском направлении,
  • к югу до Работино, Новопокровки Запорожской области на Запорожском направлении.
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные на сегодня, 4 декабря, продолжают локализованные наземные атаки вблизи Кременной, где у них успехи. Так, ВСУ недавно продвинулись к западу от Дибровы.

Карта боевых действий в Луганской области от ISW
Карта боевых действий в Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сегодня, 4 декабря 2023 года, до сих пор не обнародован. Мы сразу опубликуем новую информацию, как только она появится. А пока напомним ключевые события по вечерней сводке за 3 декабря.

Украинский защитник с оружием
Украинский защитник с оружием Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 56 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

  • на Купянском — семь атак в районах Синьковки Харьковской области;
  • на Лиманском — три атаки вблизи Серебрянского лесничества Луганской области;
  • на Бахмутском — 16 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
Украинские бойцы на боевом задании
Украинские бойцы на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 14 атак в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области;
  • на Марьинском — пять атак возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Шахтерском — в районе Старомайорского Донецкой области;
  • на Запорожском — три атаки южнее Работино и Новопокровского района Запорожской области.
Военные ВСУ уничтожают врага
Военные ВСУ уничтожают врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В этот раз отличились аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК. Соответствующее видео распространяется соцсетями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме