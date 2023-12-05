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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

5 грудня 2023 07:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 05.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 грудня.

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DeepState

Бійці Збройних сил України всіх зусиль докладають, щоб стримати ворога. Так, станом на 05.12.2023 тривають зіткнення біля Лиману Першого та Тернів на Сватівському напрямку.

На Бахмутському — ворог мав частковий успіх біля Хромового та поблизу Бахмута, намагається наступати західніше останнього. Однак окупанти безуспішно атакували біля Кліщіївки, а біля залізниці ЗСУ відкинули ворога.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Також ворог тисне південніше Авдіївського терикона на Авдіївському напрямку, де має незначний успіх. Йдуть бої за Степове, уточнено ЛБЗ східніше Авдіївки. Окупанти дещо просунулися в Первомайському.

На Запорізькому напрямку окупанти лізуть з Вербового, мають незначний успіх.

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на вівторок, 5 грудня, провели 61 бойове зіткнення з російськими окупантами поблизу:

  • Синьківки та Петропавлівки Харківської області на Куп'янському напрямку;
  • Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області на Сватівському напрямку;
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку;
  • на південь до Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Північного Донецької області на Авдіївському напрямку;
  • Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар'їнському напрямку;
  • Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 5 грудня, нещодавно контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Так, ЗСУ атакували російські позиції в смузі дерев на південь від Степового.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Також українські війська станом на вівторок, 5 грудня, продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області і нещодавно зайняли підтверджену позицію на острові Білогрудий на південний захід від Херсона.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 5 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 4 грудня.

Український захисник на передовій
Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українські захисники успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

  • на Куп’янському — 10 атак в районах Синьківки й Петропавлівки Харківської області. За допомогою авіації ворог завдав ударів поблизу Петропавлівки, Піщаного Харківської області та Новоєгорівки Луганської області;
  • на Лиманському — вісім атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Спірного, Виїмки Донецької області;
Українські військові біля зброї
Українські військові біля зброї. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Бахмутському — дев'ять атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окупанти завдали ударів з допомогою авіації в районі Часового Яру Донецької області;
  • на Авдіївському — 15 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області;
  • на Мар’їнському — 14 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
  • на Шахтарському — ворог не вів штурмових дій, однак завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Старомайорського Донецької області;
  • на Запорізькому — в районі Роботиного Запорізької області. Також окупанти обстрілювали за допомогою авіації райони Новодарівки, Кам'янського Запорізької області.
Український боєць на фронті
Український боєць на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують деокуповувати захоплені окупантами території. Зокрема, Третя окрема штурмова бригада закріплюється під Бахмутом.

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