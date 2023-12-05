Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 05.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 грудня.

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DeepState

Бійці Збройних сил України всіх зусиль докладають, щоб стримати ворога. Так, станом на 05.12.2023 тривають зіткнення біля Лиману Першого та Тернів на Сватівському напрямку.

На Бахмутському — ворог мав частковий успіх біля Хромового та поблизу Бахмута, намагається наступати західніше останнього. Однак окупанти безуспішно атакували біля Кліщіївки, а біля залізниці ЗСУ відкинули ворога.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Також ворог тисне південніше Авдіївського терикона на Авдіївському напрямку, де має незначний успіх. Йдуть бої за Степове, уточнено ЛБЗ східніше Авдіївки. Окупанти дещо просунулися в Первомайському.

На Запорізькому напрямку окупанти лізуть з Вербового, мають незначний успіх.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на вівторок, 5 грудня, провели 61 бойове зіткнення з російськими окупантами поблизу:

Синьківки та Петропавлівки Харківської області на Куп'янському напрямку;

Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області на Сватівському напрямку;

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку;

на південь до Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Північного Донецької області на Авдіївському напрямку;

Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар'їнському напрямку;

Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 5 грудня, нещодавно контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Так, ЗСУ атакували російські позиції в смузі дерев на південь від Степового.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Також українські війська станом на вівторок, 5 грудня, продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області і нещодавно зайняли підтверджену позицію на острові Білогрудий на південний захід від Херсона.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 5 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 4 грудня.

Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українські захисники успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — 10 атак в районах Синьківки й Петропавлівки Харківської області. За допомогою авіації ворог завдав ударів поблизу Петропавлівки, Піщаного Харківської області та Новоєгорівки Луганської області;

— 10 атак в районах Синьківки й Петропавлівки Харківської області. За допомогою авіації ворог завдав ударів поблизу Петропавлівки, Піщаного Харківської області та Новоєгорівки Луганської області; на Лиманському — вісім атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Спірного, Виїмки Донецької області;

Українські військові біля зброї. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Бахмутському — дев'ять атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окупанти завдали ударів з допомогою авіації в районі Часового Яру Донецької області;

— дев'ять атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окупанти завдали ударів з допомогою авіації в районі Часового Яру Донецької області; на Авдіївському — 15 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області;

— 15 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області; на Мар’їнському — 14 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

— 14 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському — ворог не вів штурмових дій, однак завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Старомайорського Донецької області;

— ворог не вів штурмових дій, однак завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Старомайорського Донецької області; на Запорізькому — в районі Роботиного Запорізької області. Також окупанти обстрілювали за допомогою авіації райони Новодарівки, Кам'янського Запорізької області.

Український боєць на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують деокуповувати захоплені окупантами території. Зокрема, Третя окрема штурмова бригада закріплюється під Бахмутом.