Пекло після штурму — ЗСУ закріплюються на нових рубежах під Бахмутом

Бійці 3-ї штурмової бригади. Фото: Генштаб

Українські захисники продовжують деокуповувати захоплені окупантами території. Зокрема, Третя окрема штурмова бригада закріпляюється під Бахмутом.

Про це пресслужба бригади повідомляє у Telegram.

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Зазначається, що українським військовим, зокрема, біцям 4-ї роти 2-го штурмового бату, вдалося підійти до села Андріївка.

Де наступають ЗСУ

За останні 24 години ракетні війська успішно атакували три райони, де були зосереджені ворожі війська, їхня зброя та військова техніка. Також було завдано ударів по п'яти складах боєприпасів противника.

Втрати окупантів на 2 грудня

Орієнтовно станом на 2 грудня втрати окупантів такі:

особового складу — близько 331 110 (+1070) осіб;

танків — 5 571 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 385 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 7 941 (+10) одиниця;

РСЗВ — 913 (+1) одиниць;

засоби ППО — 602 (+0) одиниці;

літаків — 323 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 994 (+18);

крилаті ракети — 1 568 (+1);

кораблі/катери — 22 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 1 0410 (+11) одиниць;

спеціальна техніка — 1 138 (+1).

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та дронами, тим самим знищуючи інфраструктуру та вбиваючи мирних людей. Втім, ЗСУ активно борються з ворогом і завдають йому колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.