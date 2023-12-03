Ад после штурма — ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом
Украинские защитники продолжают деоккупировать захваченные оккупантами территории. В частности, Третья отдельная штурмовая бригада закрепляется под Бахмутом.
Об этом пресс-служба бригады сообщает в Telegram.
Отмечается, что украинским военным, в частности, бицам 4-й роты 2-го штурмового бата удалось подойти к селу Андреевка.
Где наступают ВСУ
За последние 24 часа ракетные войска успешно атаковали три района, где были сосредоточены вражеские войска, их оружие и военная техника. Также были нанесены удары по пяти складам боеприпасов противника.
Потери окупантов на 2 декабря
Ориентировочно по состоянию на 2 декабря потери окупантов следующие:
- личного состава — около 331 110 (+1070) человек;
- танков — 5 571 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 10 385 (+13) единиц;
- артиллерийских систем — 7 941 (+10) единица;
- РСЗО — 913 (+1) единиц;
- средства ПВО — 602 (+0) единицы;
- самолетов — 323 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5994 (+18);
- крылатые ракеты — 1568 (+1);
- корабли/катера — 22 (+0) единицы;
- подводные лодки — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 1 0410 (+11) единиц;
- специальная техника — 1138 (+1).
Напомним, российские войска продолжают наносить удары по Украине ракетами и дронами, тем самым уничтожая инфраструктуру и убивая мирных людей . Впрочем, ВСУ активно борются с врагом и наносят ему колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.
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