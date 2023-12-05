Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 05.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 5 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 декабря.

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DeepState

Бойцы Вооруженных сил Украины все усилия прилагают, чтобы сдержать врага. Так, по состоянию на 05.12.2023 продолжаются столкновения у Лимана Первого и Тернов на Сватовском направлении.

На Бахмутском — враг имел частичный успех у Хромового и близ Бахмута, пытается наступать западнее последнего. Однако оккупанты безуспешно атаковали возле Клещеевки, а у железной дороги ВСУ отбросили врага.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Также враг давит южнее Авдеевского террикона на Авдеевском направлении, где имеет незначительный успех. Идут бои за Степовое, уточнены ЛБЗ восточнее Авдеевки. Оккупанты несколько продвинулись в Первомайском.

На Запорожском направлении оккупанты лезут с Вербового, имеют незначительный успех.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на вторник, 5 декабря, провели 61 боевое столкновение с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки и Петропавловки Харьковской области на Купянском направлении;

Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области на Сватовском направлении;

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении;

к югу до Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного Донецкой области на Авдеевском направлении;

Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении;

Работино Запорожской области на Запорожском направлении.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 5 декабря, недавно контратаковали вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Так, ВСУ атаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степового.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Также украинские войска по состоянию на вторник, 5 декабря, продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области и недавно заняли подтвержденную позицию на острове Беллогрудый юго-западнее Херсона.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сейчас, 5 декабря 2023 года, еще не был опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 4 декабря.

Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 61 боевое столкновение. Украинские защитники успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском — 10 атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. С помощью авиации враг нанес удары вблизи Петропавловки, Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области;

— 10 атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. С помощью авиации враг нанес удары вблизи Петропавловки, Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области; на Лиманском — восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Спорного, Выемки Донецкой области;

Украинские военные у оружия. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Бахмутском — девять атак вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Оккупанты нанесли удары с помощью авиации в районе Часового Яра Донецкой области;

— девять атак вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Оккупанты нанесли удары с помощью авиации в районе Часового Яра Донецкой области; на Авдеевском — 15 атак восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области;

— 15 атак восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области; на Марьинском — 14 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— 14 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Шахтерском — враг не вел штурмовых действий, однако нанес авиационных ударов вблизи Урожайного, Старомайорского Донецкой области;

— враг не вел штурмовых действий, однако нанес авиационных ударов вблизи Урожайного, Старомайорского Донецкой области; на Запорожском — в районе Роботино Запорожской области. Также оккупанты обстреливали с помощью авиации районы Новодаровки, Каменского Запорожской области.

Украинский боец на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику", — добавили в Генштабе.

Напомним, что украинские защитники продолжают деоккупировать захваченные оккупантами территории. В частности, Третья отдельная штурмовая бригада закрепляется под Бахмутом.