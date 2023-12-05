Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 05.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 5 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 декабря.
DeepState
Бойцы Вооруженных сил Украины все усилия прилагают, чтобы сдержать врага. Так, по состоянию на 05.12.2023 продолжаются столкновения у Лимана Первого и Тернов на Сватовском направлении.
На Бахмутском — враг имел частичный успех у Хромового и близ Бахмута, пытается наступать западнее последнего. Однако оккупанты безуспешно атаковали возле Клещеевки, а у железной дороги ВСУ отбросили врага.
Также враг давит южнее Авдеевского террикона на Авдеевском направлении, где имеет незначительный успех. Идут бои за Степовое, уточнены ЛБЗ восточнее Авдеевки. Оккупанты несколько продвинулись в Первомайском.
На Запорожском направлении оккупанты лезут с Вербового, имеют незначительный успех.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на вторник, 5 декабря, провели 61 боевое столкновение с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки и Петропавловки Харьковской области на Купянском направлении;
- Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области на Сватовском направлении;
- Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении;
- к югу до Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного Донецкой области на Авдеевском направлении;
- Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении;
- Работино Запорожской области на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 5 декабря, недавно контратаковали вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Так, ВСУ атаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степового.
Также украинские войска по состоянию на вторник, 5 декабря, продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области и недавно заняли подтвержденную позицию на острове Беллогрудый юго-западнее Херсона.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сейчас, 5 декабря 2023 года, еще не был опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 4 декабря.
За сутки произошло 61 боевое столкновение. Украинские защитники успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:
- на Купянском — 10 атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. С помощью авиации враг нанес удары вблизи Петропавловки, Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области;
- на Лиманском — восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Спорного, Выемки Донецкой области;
- на Бахмутском — девять атак вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Оккупанты нанесли удары с помощью авиации в районе Часового Яра Донецкой области;
- на Авдеевском — 15 атак восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области;
- на Марьинском — 14 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском — враг не вел штурмовых действий, однако нанес авиационных ударов вблизи Урожайного, Старомайорского Донецкой области;
- на Запорожском — в районе Роботино Запорожской области. Также оккупанты обстреливали с помощью авиации районы Новодаровки, Каменского Запорожской области.
"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику", — добавили в Генштабе.
Напомним, что украинские защитники продолжают деоккупировать захваченные оккупантами территории. В частности, Третья отдельная штурмовая бригада закрепляется под Бахмутом.
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