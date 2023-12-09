Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 09.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 9 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 9 грудня.

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DeepState

Українські військові станом на 09.12.2023 продовжують вести бойові дії на Авдіївському напрямку. Ворог має незначне просування північніше Авдіївки.

Також тривають бойові дії за висоти біля Кліщіївки на Бахмутському відтинку.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ станом на суботу, 9 грудня, провели 77 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки та Іванівки — Куп'янський напрямок;

Спірного — Сватівський напрямок;

Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки — Бахмутський напрямок;

на південь до Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського — Авдіївський напрямок;

Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки — Мар'їнський напрямок;

на захід від Вербового — Запорізький напрямок.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська станом на сьогодні, 9 грудня, продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. За інформацією російських військкорів, тривають бої в Кринках, де ЗСУ посилили темп бойових дій у площі.

Карта бойових дій в Херсонській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 9 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 8 грудня.

За день сталося 77 бойових зіткнень українських захисників із ворогом. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — дев'ять атак в районах Синьківки та Іванівки;

на Лиманському — поблизу Спірного;

на Бахмутському — 10 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки;

на Авдіївському — 32 атаки в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського;

на Мар’їнському — 20 атак біля Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки;

на Запорізькому — в районі західніше Вербового.

Військовий Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 станції РЕБ противника", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, що речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун назвав два населені пункти на Авдіївському напрямку, де найбільш гаряче.