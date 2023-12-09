Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 9 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 декабря.

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DeepState

Украинские военные по состоянию на 09.12.2023 продолжают вести боевые действия на Авдеевском направлении. Враг имеет незначительное продвижение к северу от Авдеевки.

Также продолжаются боевые действия за высоты возле Клещеевки на Бахмутском отрезке.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ по состоянию на субботу, 9 декабря, провели 77 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки и Ивановки — Купянское направление;

Спорного — Сватовское направление;

Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки — Бахмутское направление;

на юг до Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького, Первомайского — Авдеевское направление;

Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки — Марьинское направление;

к западу от Вербового — Запорожское направление.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска по состоянию на сегодня, 9 декабря, продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области. По информации российских военкоров, продолжаются бои в Крынках, где ВСУ усилили темп боевых действий в площади.

Карта боевых действий Херсонской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 9 декабря 2023 года, еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 8 декабря.

За день произошло 77 боевых столкновений украинских защитников с врагом. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

на Купянском — девять атак в районах Синьковки и Ивановки;

на Лиманском — вблизи Спорного;

на Бахмутском — 10 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки;

на Авдеевском — 32 атаки в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького, Первомайского;

на Марьинском — 20 атак у Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки;

на Запорожском — в районе западнее Вербового.

Военный Вооруженных сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 станции РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Напомним, что спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун назвал два населенных пункта на Авдеевском направлении, где наиболее горячо.