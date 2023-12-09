Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 9 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 декабря.
DeepState
Украинские военные по состоянию на 09.12.2023 продолжают вести боевые действия на Авдеевском направлении. Враг имеет незначительное продвижение к северу от Авдеевки.
Также продолжаются боевые действия за высоты возле Клещеевки на Бахмутском отрезке.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
ВСУ по состоянию на субботу, 9 декабря, провели 77 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки и Ивановки — Купянское направление;
- Спорного — Сватовское направление;
- Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки — Бахмутское направление;
- на юг до Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького, Первомайского — Авдеевское направление;
- Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки — Марьинское направление;
- к западу от Вербового — Запорожское направление.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска по состоянию на сегодня, 9 декабря, продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области. По информации российских военкоров, продолжаются бои в Крынках, где ВСУ усилили темп боевых действий в площади.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 9 декабря 2023 года, еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 8 декабря.
За день произошло 77 боевых столкновений украинских защитников с врагом. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:
- на Купянском — девять атак в районах Синьковки и Ивановки;
- на Лиманском — вблизи Спорного;
- на Бахмутском — 10 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки;
- на Авдеевском — 32 атаки в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького, Первомайского;
- на Марьинском — 20 атак у Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки;
- на Запорожском — в районе западнее Вербового.
"Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 станции РЭБ противника", — добавили в Генштабе.
Напомним, что спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун назвал два населенных пункта на Авдеевском направлении, где наиболее горячо.
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