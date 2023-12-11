Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 11.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 11 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 11 грудня.

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DeepState

Українські військові продовжують відбивати ворога з окупованих територій. Російські окупанти мають частковий успіх біля Першотравневого та в Мар'їнці.

"Противник просувається західніше Бахмута, біля Хромового та Богданівки", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 45 бойових зіткнень з російськими силами в районі:

Синьківки Харківської області

Новоселівського Луганської області,

Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області,

на південь від Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області

на захід від Роботиного Запорізької області.

"На Авдіївському напрямку російська армія обстріляла Новобахмутівку, Степове, Авдіївку, Північне, Тоненьке, Першотравневе Донецької області", — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, на захід від міста Донецька, у прикордонному районі Донецька та Запорізької області, а також на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

"Російська влада продовжує довгострокові зусилля щодо ідеологічної обробки українських студентів в окупованій Україні, спрямовуючи фінансування до навчальних закладів окупованої України", — вказано у повідомленні.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 грудня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 11 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 10 грудня.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Військовий Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Нагадаємо, оперативна ситуація на східному напрямку українського фронту залишається складною. Ворог продовжує свій наступ на передовій.